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Губернатор Калужской области поручил усилить поддержку НКО в регионе - РИА Новости, 24.10.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221024/nko-1826361557.html
Губернатор Калужской области поручил усилить поддержку НКО в регионе
Губернатор Калужской области поручил усилить поддержку НКО в регионе - РИА Новости, 24.10.2022
Губернатор Калужской области поручил усилить поддержку НКО в регионе
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить поддержку некоммерческих организаций (НКО) в регионе, сообщает областное правительство. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:35
2022-10-24T18:35
калужская область
владислав шапша
калужская область
фонд президентских грантов
россия
общество
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КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить поддержку некоммерческих организаций (НКО) в регионе, сообщает областное правительство.В понедельник под председательством губернатора Владислава Шапши состоялось очередное заседание правительства Калужской области. Замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Фёдорова доложила о грантовой поддержке некоммерческих организаций региона.По данным Федоровой, на территории региона зарегистрировано 1563 НКО. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций региона оказывает им помощь в подготовке документов для участия в конкурсах Фонда президентских грантов, подчеркнула замминистра. Она отметила, что по поручению губернатора в области создан проектный офис, сформировано шесть ресурсных центров в сфере экологии, культуры и искусства, образования, спорта. В ресурсных центрах более 40 НКО получили информационную, методическую и консультационную поддержку."В 2022 году на три конкурса Фонда президентских грантов было подано 100 проектов от калужских некоммерческих организаций. Из них победителями признаны 20 проектов. Финансовая поддержка составила более 49 миллионов рублей. В разрезе ЦФО по итогам этих конкурсов область заняла восьмое место по сумме полученной поддержки. Регион значительно улучшил этот показатель по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.Сообщается, что в 2021 году министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области проведён первый региональный грантовый конкурс. Заявки на него подали 40 НКО, 13 из которых получили поддержку. В этом году на конкурс были поданы 53 заявки, победителями признана 21 некоммерческая организация. Кроме того, в перечне поддержки НКО, которую оказывает правительство Калужской области – субсидия из областного бюджета на реализацию проекта "Общественное просвещение".Правительство Калужской области информирует, что губернатор Владислав Шапша на заседании поручил усилить работу по поддержке НКО. Он подчеркнул, что в следующем году на федеральном уровне планируется увеличение финансовой поддержки некоммерческого сектора."Наша задача - суметь воспользоваться этими ресурсами. Помочь нашим энтузиастам, активным деятелям некоммерческого сектора поучаствовать во всех этих конкурсах и победить", – цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221024/natsproekty-1826351006.html
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владислав шапша, калужская область, фонд президентских грантов, россия, общество
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Фонд президентских грантов, Россия, Общество
18:35 24.10.2022
 
Губернатор Калужской области поручил усилить поддержку НКО в регионе

Губернатор Калужской области Шапша поручил усилить поддержку некоммерческих организаций

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить поддержку некоммерческих организаций (НКО) в регионе, сообщает областное правительство.
В понедельник под председательством губернатора Владислава Шапши состоялось очередное заседание правительства Калужской области. Замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Фёдорова доложила о грантовой поддержке некоммерческих организаций региона.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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По данным Федоровой, на территории региона зарегистрировано 1563 НКО. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций региона оказывает им помощь в подготовке документов для участия в конкурсах Фонда президентских грантов, подчеркнула замминистра. Она отметила, что по поручению губернатора в области создан проектный офис, сформировано шесть ресурсных центров в сфере экологии, культуры и искусства, образования, спорта. В ресурсных центрах более 40 НКО получили информационную, методическую и консультационную поддержку.
"В 2022 году на три конкурса Фонда президентских грантов было подано 100 проектов от калужских некоммерческих организаций. Из них победителями признаны 20 проектов. Финансовая поддержка составила более 49 миллионов рублей. В разрезе ЦФО по итогам этих конкурсов область заняла восьмое место по сумме полученной поддержки. Регион значительно улучшил этот показатель по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в 2021 году министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области проведён первый региональный грантовый конкурс. Заявки на него подали 40 НКО, 13 из которых получили поддержку. В этом году на конкурс были поданы 53 заявки, победителями признана 21 некоммерческая организация. Кроме того, в перечне поддержки НКО, которую оказывает правительство Калужской области – субсидия из областного бюджета на реализацию проекта "Общественное просвещение".
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Правительство Калужской области информирует, что губернатор Владислав Шапша на заседании поручил усилить работу по поддержке НКО. Он подчеркнул, что в следующем году на федеральном уровне планируется увеличение финансовой поддержки некоммерческого сектора.
"Наша задача - суметь воспользоваться этими ресурсами. Помочь нашим энтузиастам, активным деятелям некоммерческого сектора поучаствовать во всех этих конкурсах и победить", – цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьФонд президентских грантовРоссияОбщество
 
 
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