https://ria.ru/20221024/nervy-1826336888.html

Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса

Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса - РИА Новости, 24.10.2022

Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса

Европейские предприниматели серьезно восприняли рекордное превышение импорта ЕС по сравнению с экспортом, которое многие связали с дороговизной энергоносителей, РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:59

2022-10-24T16:59

2022-10-24T17:15

экономика

цены на нефть

москва

сша

европа

евростат

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751020194_0:467:2569:1912_1920x0_80_0_0_f2b6f92584f4bc98466e3f3734e28e4a.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европейские предприниматели серьезно восприняли рекордное превышение импорта ЕС по сравнению с экспортом, которое многие связали с дороговизной энергоносителей, пишет Politico.Как сообщает портал, Брюссель столкнулся с невиданным со времен перехода на евро торговым дефицитом."По свежим данным Евростата, торговый дефицит еврозоны с остальным миром в августе составил 50,9 млрд евро, достигнув высочайшей отметки за всю историю. Для сравнения, всего год назад наблюдался профицит в 2,8 миллиарда евро. Торговый же дефицит всего ЕС вырос до 64,7 миллиардов евро", — пояснили журналисты.Игроки рынка связывают торговый дефицит с высокими ценами на энергоносители, которые в августе достигли рекордных 350 евро за мегаватт-час. Несмотря на то, что сейчас цены снизились до отметки в 150 евро, они несравнимо выше прошлогодних показателей. Все это заставляет европейский бизнес "нервничать".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221021/moldaviya-1825608952.html

https://ria.ru/20221020/krizis-1825358297.html

москва

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, москва, сша, европа, евростат, евросоюз, санкции в отношении россии