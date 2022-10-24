16:59 24.10.2022 (обновлено: 17:15 24.10.2022)
Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса
Politico: европейский бизнес занервничал из-за торгового дефицита и дорогого топлива
© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европейские предприниматели серьезно восприняли рекордное превышение импорта ЕС по сравнению с экспортом, которое многие связали с дороговизной энергоносителей, пишет Politico.
Как сообщает портал, Брюссель столкнулся с невиданным со времен перехода на евро торговым дефицитом.
"По свежим данным Евростата, торговый дефицит еврозоны с остальным миром в августе составил 50,9 млрд евро, достигнув высочайшей отметки за всю историю. Для сравнения, всего год назад наблюдался профицит в 2,8 миллиарда евро. Торговый же дефицит всего ЕС вырос до 64,7 миллиардов евро", — пояснили журналисты.
Игроки рынка связывают торговый дефицит с высокими ценами на энергоносители, которые в августе достигли рекордных 350 евро за мегаватт-час. Несмотря на то, что сейчас цены снизились до отметки в 150 евро, они несравнимо выше прошлогодних показателей. Все это заставляет европейский бизнес "нервничать".
"Конкуренция с упором на себестоимость на нашу отрасль влияет не сильно. Но если эта ситуация продлится и дальше, разумеется, некоторые предприятия окажутся под давлением", — заявил глава отдела внешнеэкономической политики Немецкого промышленного союза Маттиас Кремер.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.