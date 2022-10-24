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Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса - РИА Новости, 24.10.2022
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Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса
Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса - РИА Новости, 24.10.2022
Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса
Европейские предприниматели серьезно восприняли рекордное превышение импорта ЕС по сравнению с экспортом, которое многие связали с дороговизной энергоносителей, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:59
2022-10-24T17:15
экономика
цены на нефть
москва
сша
европа
евростат
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европейские предприниматели серьезно восприняли рекордное превышение импорта ЕС по сравнению с экспортом, которое многие связали с дороговизной энергоносителей, пишет Politico.Как сообщает портал, Брюссель столкнулся с невиданным со времен перехода на евро торговым дефицитом."По свежим данным Евростата, торговый дефицит еврозоны с остальным миром в августе составил 50,9 млрд евро, достигнув высочайшей отметки за всю историю. Для сравнения, всего год назад наблюдался профицит в 2,8 миллиарда евро. Торговый же дефицит всего ЕС вырос до 64,7 миллиардов евро", — пояснили журналисты.Игроки рынка связывают торговый дефицит с высокими ценами на энергоносители, которые в августе достигли рекордных 350 евро за мегаватт-час. Несмотря на то, что сейчас цены снизились до отметки в 150 евро, они несравнимо выше прошлогодних показателей. Все это заставляет европейский бизнес "нервничать".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221021/moldaviya-1825608952.html
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экономика, цены на нефть, москва, сша, европа, евростат, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Москва, США, Европа, Евростат, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:59 24.10.2022 (обновлено: 17:15 24.10.2022)
 
Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса

Politico: европейский бизнес занервничал из-за торгового дефицита и дорогого топлива

© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европейские предприниматели серьезно восприняли рекордное превышение импорта ЕС по сравнению с экспортом, которое многие связали с дороговизной энергоносителей, пишет Politico.
Как сообщает портал, Брюссель столкнулся с невиданным со времен перехода на евро торговым дефицитом.
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"По свежим данным Евростата, торговый дефицит еврозоны с остальным миром в августе составил 50,9 млрд евро, достигнув высочайшей отметки за всю историю. Для сравнения, всего год назад наблюдался профицит в 2,8 миллиарда евро. Торговый же дефицит всего ЕС вырос до 64,7 миллиардов евро", — пояснили журналисты.
Игроки рынка связывают торговый дефицит с высокими ценами на энергоносители, которые в августе достигли рекордных 350 евро за мегаватт-час. Несмотря на то, что сейчас цены снизились до отметки в 150 евро, они несравнимо выше прошлогодних показателей. Все это заставляет европейский бизнес "нервничать".

"Конкуренция с упором на себестоимость на нашу отрасль влияет не сильно. Но если эта ситуация продлится и дальше, разумеется, некоторые предприятия окажутся под давлением", — заявил глава отдела внешнеэкономической политики Немецкого промышленного союза Маттиас Кремер.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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