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Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть - РИА Новости, 24.10.2022
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Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть
Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть - РИА Новости, 24.10.2022
Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть
Страны ОПЕК+ считают невозможным для себя диктат цен на нефть со стороны покупателей, ограничение с их стороны приведут к обратному эффекту, считает глава... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T00:14
2022-10-24T00:14
экономика
цены на нефть
антон силуанов
джо байден
россия
опек
саудовская аравия
сша
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ считают невозможным для себя диктат цен на нефть со стороны покупателей, ограничение с их стороны приведут к обратному эффекту, считает глава Минфина Антон Силуанов.В начале октября страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демократической партии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.По словам Силуанова, РФ заявила, что не будет поставлять нефть по предельным ценам, так как это является диктатом цен покупателем над формированием цен по рыночному принципу."Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объем добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем. Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен", - сказал он в интервью РБК.Он добавил, что со стороны России на будущие года заложены консервативные параметры - 70 долларов за баррель при курсе 68 рублей за доллар, а объем добычи — около 10 миллионов баррелей в сутки. "Мы планируем получить объем нефтегазовых доходов выше 8 триллионов рублей", - пояснил Силуанов.
https://ria.ru/20221011/sammit-1823217206.html
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экономика, цены на нефть, антон силуанов, джо байден, россия, опек, саудовская аравия, сша
Экономика, Цены на нефть, Антон Силуанов, Джо Байден, Россия, ОПЕК, Саудовская Аравия, США
00:14 24.10.2022
 
Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть

Силуанов: страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть со стороны покупателей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ считают невозможным для себя диктат цен на нефть со стороны покупателей, ограничение с их стороны приведут к обратному эффекту, считает глава Минфина Антон Силуанов.
В начале октября страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демократической партии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:17
Силуанов на встрече G20 рассказал об ограничениях экспорта сельхозпродукции
По словам Силуанова, РФ заявила, что не будет поставлять нефть по предельным ценам, так как это является диктатом цен покупателем над формированием цен по рыночному принципу.
"Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объем добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем. Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен", - сказал он в интервью РБК.
Он добавил, что со стороны России на будущие года заложены консервативные параметры - 70 долларов за баррель при курсе 68 рублей за доллар, а объем добычи — около 10 миллионов баррелей в сутки. "Мы планируем получить объем нефтегазовых доходов выше 8 триллионов рублей", - пояснил Силуанов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 10:20
Пакистан выразил солидарность Саудовской Аравии по решению ОПЕК+
 
ЭкономикаЦены на нефтьАнтон СилуановДжо БайденРоссияОПЕКСаудовская АравияСША
 
 
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