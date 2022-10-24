https://ria.ru/20221024/neft-1826146977.html

Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть

Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть - РИА Новости, 24.10.2022

Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть

Страны ОПЕК+ считают невозможным для себя диктат цен на нефть со стороны покупателей, ограничение с их стороны приведут к обратному эффекту, считает глава... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:14

2022-10-24T00:14

2022-10-24T00:14

экономика

цены на нефть

антон силуанов

джо байден

россия

опек

саудовская аравия

сша

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ считают невозможным для себя диктат цен на нефть со стороны покупателей, ограничение с их стороны приведут к обратному эффекту, считает глава Минфина Антон Силуанов.В начале октября страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демократической партии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.По словам Силуанова, РФ заявила, что не будет поставлять нефть по предельным ценам, так как это является диктатом цен покупателем над формированием цен по рыночному принципу."Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объем добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем. Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен", - сказал он в интервью РБК.Он добавил, что со стороны России на будущие года заложены консервативные параметры - 70 долларов за баррель при курсе 68 рублей за доллар, а объем добычи — около 10 миллионов баррелей в сутки. "Мы планируем получить объем нефтегазовых доходов выше 8 триллионов рублей", - пояснил Силуанов.

https://ria.ru/20221011/sammit-1823217206.html

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экономика, цены на нефть, антон силуанов, джо байден, россия, опек, саудовская аравия, сша