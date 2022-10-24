https://ria.ru/20221024/nato-1826249934.html
Чавушоглу обсудил с главой МИД Швеции меморандум по членству в НАТО
Чавушоглу обсудил с главой МИД Швеции меморандум по членству в НАТО - РИА Новости, 24.10.2022
Чавушоглу обсудил с главой МИД Швеции меморандум по членству в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с новым главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом меморандум по членству скандинавской страны в НАТО. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:24
2022-10-24T13:24
2022-10-24T13:24
в мире
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с новым главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом меморандум по членству скандинавской страны в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии."Сегодня (24 октября) министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел поздравительный телефонный разговор с новым министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом. В ходе беседы также обсуждалась реализация трехстороннего меморандума", - сообщает МИД Турции.
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в мире, мевлют чавушоглу, цены на нефть, турция, нато, швеция, финляндия
В мире, Мевлют Чавушоглу, Цены на нефть, Турция, НАТО, Швеция, Финляндия
Чавушоглу обсудил с главой МИД Швеции меморандум по членству в НАТО
Чавушоглу обсудил с новым главой МИД Швеции Биллстремом меморандум по членству в НАТО