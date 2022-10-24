16:59 24.10.2022 (обновлено: 19:01 24.10.2022)
Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян
Глава Минфина Силуанов поддержал налогообложение уехавших из страны россиян
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью РБК назвал справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России.
Министр заявил, что люди, удаленно работающие за границей на российские компании, имеют центр жизненных интересов на родине.
"Поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан", — сказал Силуанов.
Он добавил, что это "вопрос справедливого налогообложения".
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Минфин подготовил поправку к Налоговому кодексу, позволяющую считать перечисляемые заграничным "удаленщикам" выплаты "доходом от российских источников". Такие сотрудники должны будут платить НДФЛ по ставке 13%, пока остаются налоговыми резидентами России, а после — 30%.
По действующему законодательству, уехавшие из страны россияне, продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны.
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