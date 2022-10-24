https://ria.ru/20221024/nalogi-1826336722.html

Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян

Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян - РИА Новости, 24.10.2022

Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью РБК назвал справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:59

2022-10-24T16:59

2022-10-24T19:01

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью РБК назвал справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России.Министр заявил, что люди, удаленно работающие за границей на российские компании, имеют центр жизненных интересов на родине.Он добавил, что это "вопрос справедливого налогообложения".Минфин подготовил поправку к Налоговому кодексу, позволяющую считать перечисляемые заграничным "удаленщикам" выплаты "доходом от российских источников". Такие сотрудники должны будут платить НДФЛ по ставке 13%, пока остаются налоговыми резидентами России, а после — 30%.По действующему законодательству, уехавшие из страны россияне, продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны.

https://realty.ria.ru/20221022/nalogi-1825183906.html

https://realty.ria.ru/20220912/vychet-1815666154.html

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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)