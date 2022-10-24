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Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян - РИА Новости, 24.10.2022
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Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян
Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян - РИА Новости, 24.10.2022
Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян
Глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью РБК назвал справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:59
2022-10-24T19:01
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью РБК назвал справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России.Министр заявил, что люди, удаленно работающие за границей на российские компании, имеют центр жизненных интересов на родине.Он добавил, что это "вопрос справедливого налогообложения".Минфин подготовил поправку к Налоговому кодексу, позволяющую считать перечисляемые заграничным "удаленщикам" выплаты "доходом от российских источников". Такие сотрудники должны будут платить НДФЛ по ставке 13%, пока остаются налоговыми резидентами России, а после — 30%.По действующему законодательству, уехавшие из страны россияне, продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны.
https://realty.ria.ru/20221022/nalogi-1825183906.html
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
16:59 24.10.2022 (обновлено: 19:01 24.10.2022)
 
Силуанов выступил за налогообложение уехавших из страны россиян

Глава Минфина Силуанов поддержал налогообложение уехавших из страны россиян

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью РБК назвал справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России.
Министр заявил, что люди, удаленно работающие за границей на российские компании, имеют центр жизненных интересов на родине.
"Поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан", — сказал Силуанов.
Он добавил, что это "вопрос справедливого налогообложения".
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По действующему законодательству, уехавшие из страны россияне, продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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