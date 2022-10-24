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В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога - РИА Новости, 24.10.2022
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В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога
В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога - РИА Новости, 24.10.2022
В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога
Участников специальной военной операции освободят от транспортного налога в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:58
2022-10-24T11:58
общество
айсен николаев
частичная мобилизация в россии
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Участников специальной военной операции освободят от транспортного налога в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Как отметил Николаев, в понедельник в кабинете министров республики обсудили оказание мер поддержки военнослужащим и их семьям."Наши бойцы должны быть спокойны за свои семьи. Мы не только продолжаем оказывать все меры поддержки, но и расширяем их. Мною инициировано освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога за 2022 год. Льготу предлагаю распространить на все виды транспорта и предусмотреть проактивный режим её действия, чтобы освободить участников специальной военной операции от обязанности подачи заявления в налоговые органы", - рассказал он.Николаев пояснил, что законопроект в ближайшее время будет рассмотрен в региональном парламенте.В Якутии, помимо единовременной выплаты, семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Также семьи получат субсидию на покупку газового оборудования.
https://ria.ru/20221024/vyplaty-1826179085.html
https://ria.ru/20221023/mobilizatsiya-1826118521.html
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общество, айсен николаев, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия), россия
Общество, Айсен Николаев, Частичная мобилизация в России, Республика Саха (Якутия), Россия
11:58 24.10.2022
 
В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога

Глава Якутии Николаев: участники спецоперации будут освобождены от транспортного налога

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Федеральная налоговая служба. Архивное фото
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ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Участников специальной военной операции освободят от транспортного налога в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.
Как отметил Николаев, в понедельник в кабинете министров республики обсудили оказание мер поддержки военнослужащим и их семьям.
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"Наши бойцы должны быть спокойны за свои семьи. Мы не только продолжаем оказывать все меры поддержки, но и расширяем их. Мною инициировано освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога за 2022 год. Льготу предлагаю распространить на все виды транспорта и предусмотреть проактивный режим её действия, чтобы освободить участников специальной военной операции от обязанности подачи заявления в налоговые органы", - рассказал он.
Николаев пояснил, что законопроект в ближайшее время будет рассмотрен в региональном парламенте.
В Якутии, помимо единовременной выплаты, семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Также семьи получат субсидию на покупку газового оборудования.
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ОбществоАйсен НиколаевЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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