https://ria.ru/20221024/nalog-1826219657.html

В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога

В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога - РИА Новости, 24.10.2022

В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога

Участников специальной военной операции освободят от транспортного налога в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:58

2022-10-24T11:58

2022-10-24T11:58

общество

айсен николаев

частичная мобилизация в россии

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Участников специальной военной операции освободят от транспортного налога в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Как отметил Николаев, в понедельник в кабинете министров республики обсудили оказание мер поддержки военнослужащим и их семьям."Наши бойцы должны быть спокойны за свои семьи. Мы не только продолжаем оказывать все меры поддержки, но и расширяем их. Мною инициировано освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога за 2022 год. Льготу предлагаю распространить на все виды транспорта и предусмотреть проактивный режим её действия, чтобы освободить участников специальной военной операции от обязанности подачи заявления в налоговые органы", - рассказал он.Николаев пояснил, что законопроект в ближайшее время будет рассмотрен в региональном парламенте.В Якутии, помимо единовременной выплаты, семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Также семьи получат субсидию на покупку газового оборудования.

https://ria.ru/20221024/vyplaty-1826179085.html

https://ria.ru/20221023/mobilizatsiya-1826118521.html

республика саха (якутия)

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общество, айсен николаев, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия), россия