https://ria.ru/20221024/mvf-1826154559.html

МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году - РИА Новости, 24.10.2022

МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

Европа благодаря накопленным резервам топлива в сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T02:53

2022-10-24T02:53

2022-10-24T03:02

европа

россия

болгария

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Европа благодаря накопленным резервам топлива в сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда.МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.В то же время эксперты фонда в базовом прогнозе исходят из того, что сделанных на зиму запасов достаточно, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России. В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу.Подорожавшие энергоносители, согласно прогнозу, увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.МВФ полагает, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023-м замедлится до 6,2%. В восточноевропейских странах, за исключением участников конфликтов и Турцию, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно, говорится в докладе.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства оказались перед лицом рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220914/tseny-1816819414.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

европа

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, болгария, мвф