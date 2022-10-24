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МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году - РИА Новости, 24.10.2022
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МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году - РИА Новости, 24.10.2022
МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
Европа благодаря накопленным резервам топлива в сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T02:53
2022-10-24T03:02
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Европа благодаря накопленным резервам топлива в сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда.МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.В то же время эксперты фонда в базовом прогнозе исходят из того, что сделанных на зиму запасов достаточно, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России. В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу.Подорожавшие энергоносители, согласно прогнозу, увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.МВФ полагает, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023-м замедлится до 6,2%. В восточноевропейских странах, за исключением участников конфликтов и Турцию, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно, говорится в докладе.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства оказались перед лицом рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220914/tseny-1816819414.html
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европа, россия, болгария, мвф
Европа, Россия, Болгария, МВФ
02:53 24.10.2022 (обновлено: 03:02 24.10.2022)
 
МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

МВФ: Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Европа благодаря накопленным резервам топлива в сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда.
МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.
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В то же время эксперты фонда в базовом прогнозе исходят из того, что сделанных на зиму запасов достаточно, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России. В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу.

"Но даже, если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022—23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году", - говорится в докладе.

Подорожавшие энергоносители, согласно прогнозу, увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.

МВФ полагает, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023-м замедлится до 6,2%. В восточноевропейских странах, за исключением участников конфликтов и Турцию, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно, говорится в докладе.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства оказались перед лицом рекордной за десятилетия инфляцией.
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