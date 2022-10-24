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Директор украинского "Мотор Сич" назвал свой арест недоразумением
Директор украинского "Мотор Сич" назвал свой арест недоразумением - РИА Новости, 24.10.2022
Директор украинского "Мотор Сич" назвал свой арест недоразумением
Директор украинского завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в коллаборационизме, назвал решение суда о своем аресте недоразумением. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T20:02
2022-10-24T20:02
2022-10-24T20:02
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Директор украинского завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в коллаборационизме, назвал решение суда о своем аресте недоразумением.Ранее в понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы.Видео с комментарием Богуслаева в зале суда опубликовала украинское издание "Страна"."Это какое-то недоразумение", - сказал Богуслаев.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html
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В мире, Вячеслав Богуслаев, Украина, Киев, Мотор Сич, Ростех, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Директор украинского "Мотор Сич" назвал свой арест недоразумением
Директор украинского завода "Мотор Сич" Богуслаев назвал свой арест недоразумением