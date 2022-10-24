https://ria.ru/20221024/moskva-1826349128.html

Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве с начала года

Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве с начала года - РИА Новости, 24.10.2022

Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве с начала года

Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве в рамках природоохранной акции "ПаркАрт" с начала года, за 7 лет участники акции создали около 250... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:46

2022-10-24T17:46

2022-10-24T17:46

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве в рамках природоохранной акции "ПаркАрт" с начала года, за 7 лет участники акции создали около 250 "сказочных порталов", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Только в 2022 году в рамках акции "ПаркАрт" по сохранению зеленых насаждений создали около 60 лечебных рисунков акриловыми красками на обработанных и пролеченных деревьях, в проекте приняли участие 56 художников-волонтеров", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что экокартины появились на 12 природных территориях и в 7 районных скверах и дворах. Также художники отреставрировали около 10 лечебных рисунков, созданных в предыдущие годы. Всего же за 7 лет более 150 участников акции создали около 250 рисунков."ПаркАрт" – ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву. Под "лечебным пластырем" из акриловых красок "раны" дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают.

https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, деревья