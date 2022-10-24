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Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве с начала года - РИА Новости, 24.10.2022
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Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве с начала года
Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве с начала года - РИА Новости, 24.10.2022
Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве с начала года
Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве в рамках природоохранной акции "ПаркАрт" с начала года, за 7 лет участники акции создали около 250... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:46
2022-10-24T17:46
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москва
городское хозяйство москвы
деревья
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве в рамках природоохранной акции "ПаркАрт" с начала года, за 7 лет участники акции создали около 250 "сказочных порталов", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Только в 2022 году в рамках акции "ПаркАрт" по сохранению зеленых насаждений создали около 60 лечебных рисунков акриловыми красками на обработанных и пролеченных деревьях, в проекте приняли участие 56 художников-волонтеров", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что экокартины появились на 12 природных территориях и в 7 районных скверах и дворах. Также художники отреставрировали около 10 лечебных рисунков, созданных в предыдущие годы. Всего же за 7 лет более 150 участников акции создали около 250 рисунков."ПаркАрт" – ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву. Под "лечебным пластырем" из акриловых красок "раны" дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают.
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москва, городское хозяйство москвы, деревья
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Деревья
17:46 24.10.2022
 

Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве с начала года

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Около 60 лечебных рисунков нанесли на деревья в Москве в рамках природоохранной акции "ПаркАрт" с начала года, за 7 лет участники акции создали около 250 "сказочных порталов", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Только в 2022 году в рамках акции "ПаркАрт" по сохранению зеленых насаждений создали около 60 лечебных рисунков акриловыми красками на обработанных и пролеченных деревьях, в проекте приняли участие 56 художников-волонтеров", - говорится в сообщении.
Скворец - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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В сообщении указано, что экокартины появились на 12 природных территориях и в 7 районных скверах и дворах. Также художники отреставрировали около 10 лечебных рисунков, созданных в предыдущие годы. Всего же за 7 лет более 150 участников акции создали около 250 рисунков.
"ПаркАрт" – ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву. Под "лечебным пластырем" из акриловых красок "раны" дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыДеревья
 
 
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