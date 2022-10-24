https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html
Более 8 тысяч птиц увидели участники Евразийского учета в Москве
Более 8 тысяч птиц увидели участники Евразийского учета в Москве - РИА Новости, 24.10.2022
Более 8 тысяч птиц увидели участники Евразийского учета в Москве
Более 8 тысяч птиц увидели участники Евразийского учета на природных территориях Москвы, больше всего на природных территориях обитает крякв, больших синиц,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:43
2022-10-24T17:43
2022-10-24T17:43
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 8 тысяч птиц увидели участники Евразийского учета на природных территориях Москвы, больше всего на природных территориях обитает крякв, больших синиц, полевых воробьев, дроздов-рябинников, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В проходившем 1 и 2 октября на природных территориях Москвы Евразийском учете птиц приняли участие более 250 специалистов и волонтеров. Они заметили 8 824 птицы, 57 видов, в том числе 19 видов краснокнижных птиц. Больше всего на природных территориях обитает: крякв - 2 917; больших синиц - 763; полевых воробьев - 329; дроздов-рябинников - 376", - говорится в сообщении.Участники народного учета также встретили 119 скворцов, 71 озерную чайку, 24 хохлатые чернети, 32 щеглов и других птиц. Наиболее интересными, по мнению наблюдателей, оказались лысуха, свиязь, желна, камышница, гоголь, чомга, серая цапля и другие."В Евразийском учете птиц приняли участие 53 региона России. Москва стала лидером среди регионов страны по числу волонтеров и участников мероприятий, приуроченных к акции, – 1 045 человек. На втором месте – Нижегородская область – 697 человек; на третьем месте – Тюменская область – 373 человека", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 8 тысяч птиц увидели участники Евразийского учета на природных территориях Москвы, больше всего на природных территориях обитает крякв, больших синиц, полевых воробьев, дроздов-рябинников, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В проходившем 1 и 2 октября на природных территориях Москвы Евразийском учете птиц приняли участие более 250 специалистов и волонтеров. Они заметили 8 824 птицы, 57 видов, в том числе 19 видов краснокнижных птиц. Больше всего на природных территориях обитает: крякв - 2 917; больших синиц - 763; полевых воробьев - 329; дроздов-рябинников - 376", - говорится в сообщении.
Участники народного учета также встретили 119 скворцов, 71 озерную чайку, 24 хохлатые чернети, 32 щеглов и других птиц. Наиболее интересными, по мнению наблюдателей, оказались лысуха, свиязь, желна, камышница, гоголь, чомга, серая цапля и другие.
"В Евразийском учете птиц приняли участие 53 региона России
. Москва стала лидером среди регионов страны по числу волонтеров и участников мероприятий, приуроченных к акции, – 1 045 человек. На втором месте – Нижегородская область
– 697 человек; на третьем месте – Тюменская область
– 373 человека", - дополняется в сообщении.