https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826366017.html

Архангельские мобилизованные получили дополнительную экипировку

Архангельские мобилизованные получили дополнительную экипировку - РИА Новости, 24.10.2022

Архангельские мобилизованные получили дополнительную экипировку

Сотрудники губернаторского центра Архангельской области "Вместе мы сильнее" вручили бойцам из региона, которые проходят подготовку на базах Северного флота,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:50

2022-10-24T18:50

2022-10-24T18:50

архангельская область

архангельская область

сергей шойгу

владимир путин

россия

печенга

частичная мобилизация в россии

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 окт – РИА Новости. Сотрудники губернаторского центра Архангельской области "Вместе мы сильнее" вручили бойцам из региона, которые проходят подготовку на базах Северного флота, наборы с вещами, которые могут пригодиться в полевых условиях, сообщила пресс-служба правительства области.Призванные в рамках частичной мобилизации из Архангельской области бойцы проходят боевое слаживание на базе Северного флота в Печенге Мурманской области. Сотрудники штаба помощи мобилизованным и их семьям в Архангельской области, созданного на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее", уже доставили жителям региона несколько партий экипировки, которая станет дополнением к основному обмундированию, предусмотренному Минобороны России. Среди вещей – спальные мешки, теплые носки, перчатки, обувь и многое другое."Губернаторский центр привез вещмешки, резиновую обувь, носки, коврики", – рассказал директор губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Максим Арбузов, слова которого приводятся в сообщении. Представители центра убедились и в том, что для бойцов организованы хорошие условия проживания. Питание тоже на высоком уровне – трехразовое, полноценное и сбалансированное.Руководитель центра побеседовал с бойцами, напомнил им о том, что для поддержки семей работает горячая телефонная линия. Также несколько бойцов обратились с просьбами о помощи. "У одного из ребят, пришедших сюда добровольцем, в процессе обучения и подготовки выявились серьёзные проблемы со здоровьем, он не в полной мере может справляться со своими обязанностями артиллериста, будем решать вопрос по проведению военно-врачебной комиссии", - сказал Арбузов.Все озвученные мобилизованными проблемы, даже самые незначительные, берутся на заметку, заверили в штабе. Как отметили в правительстве региона, мобилизованные и добровольцы продолжат проходить боевое слаживание, а сотрудники губернаторского центра – собирать для них дополнительное снаряжение и помогать семьям, которые ждут своих героев дома."Региональный штаб на базе губернаторского центра создан для того, чтобы поддержать наших бойцов. Но работает он не только с теми, кто призван в рамках частичной мобилизации, но и с теми, кто раньше пошел служить по контракту в зону СВО. Ещё одна важная задача — это помощь членам их семей. Вопросы могут быть любые, поэтому оказываем юридическую, социальную, психологическую помощь, волонтеры помогают по дому", - отметил руководитель центра.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Владимир Путин 14 октября сообщил, что призваны 222 тысячи человек, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

архангельская область

россия

печенга

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архангельская область, сергей шойгу, владимир путин, россия, печенга, частичная мобилизация в россии, архангельск