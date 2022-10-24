https://ria.ru/20221024/missisipi-1826159330.html

По экономике США нанесен неожиданный удар

По экономике США нанесен неожиданный удар - РИА Новости, 24.10.2022

По экономике США нанесен неожиданный удар

Засушливая погода спровоцировала падение уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня, что грозит США экономическим кризисом, говорится в сюжете... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T06:50

2022-10-24T06:50

2022-10-24T17:17

в мире

миссисипи

сша

арканзас

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Засушливая погода спровоцировала падение уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня, что грозит США экономическим кризисом, говорится в сюжете телеканала NBC."Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5-6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне", — рассказал корреспондент телеканала Морган Чески.Сильные засухи поставили Миссисипи "на колени", из-за чего движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось либо вовсе остановилось.Капитан-лейтенант Береговой охраны Мэри Гилдэй назвала положение дел "плохим". "Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась", — отметила она.Благодаря Миссисипи функционирует отрасль грузоперевозок объемом 12,6 миллиарда долларов, которая создает десятки тысяч рабочих мест, указывает NBC. Кроме того, 60 процентов всего зерна, экспортируемого из США, перевозится именно по этой реке. Однако на данный момент на закрытых водных путях простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.Фермер из Арканзаса Роджер Смит сообщил телеканалу, что "никогда еще не видел столь низкого уровня реки". Из-за этого ему пришлось отложить сбор урожая соевых бобов, так как у него нет места для его хранения, а воспользоваться рекой для перевозки он не может."Проблема усугубляется по мере того, как исчезает река", — резюмирует NBC.

https://ria.ru/20220903/skot-1814180940.html

https://ria.ru/20220805/temza-1807375443.html

миссисипи

сша

арканзас

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в мире, миссисипи, сша, арканзас