https://ria.ru/20221024/maybach-1826185543.html

В Москве зарезали водителя элитного такси

В Москве зарезали водителя элитного такси - РИА Новости, 24.10.2022

В Москве зарезали водителя элитного такси

В Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал авто и скрылся, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:30

2022-10-24T10:30

2022-10-24T10:30

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал авто и скрылся, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова в понедельник.По данным следствия, 17 октября водитель Mercedes выехал на заказ. Поздно вечером он позвонил супруге, а после пропал. Тогда женщина обратилась в полицию.Спустя шесть дней, 23 октября, возле дороги в подмосковный Сергиев Посад водителя нашли убитым - на его теле были множественные ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве."Установлен подозреваемый в совершении преступления. Им является молодой человек 2003 года рождения, который после совершения преступления покинул столичный регион", - сказала Иванова.Следователи также нашли и авто, которое подозреваемый спешно продал неизвестному через мобильное приложение. Розыск убийцы продолжается.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, добычей преступника стал люксовая модификация Mercedes-Benz под названием Maybach, стоимость которой даже на вторичном рынке может доходить до 10 миллионов рублей и выше.По слова собеседника, фигурант выставил в одном популярном приложении на продажу авто за 1,5 миллиона рублей, однако покупатель отказался платить всю сумму до того, как получит все документы. В результате преступник получил за авто лишь половину от заявленной стоимости.Как позднее сообщил центральный аппарат Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин запросил у руководителя столичного главка Андрея Стрижова оперативный доклад о расследовании этого убийства.

https://ria.ru/20221024/avariya-1826175874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва