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В Киеве заявили, что работа Starlink в стране продолжится
В Киеве заявили, что работа Starlink в стране продолжится - РИА Новости, 24.10.2022
В Киеве заявили, что работа Starlink в стране продолжится
Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что американский предприниматель Илон Маск заверил его еще до начала обсуждения вопроса о... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:33
2022-10-24T09:33
2022-10-24T09:33
в мире
илон маск
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что американский предприниматель Илон Маск заверил его еще до начала обсуждения вопроса о финансировании Starlink на Украине, что работа спутниковой сети в стране будет обеспечена.В середине октября Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем, американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости."Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы благодарны вам", - написал Федоров в Twitter.Своим сообщением Федоров ответил на ранее опубликованный пост Маска, в котором он написал, что еще до ответа минобороны США он сообщил Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование.
https://ria.ru/20221022/starlink-1825888054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, украина, киев, министерство обороны сша, spacex
В мире, Илон Маск, Украина, Киев, Министерство обороны США, SpaceX
В Киеве заявили, что работа Starlink в стране продолжится
В Киеве заявили, что Маск заверил в работе Starlink еще до обсуждения финансирования
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что американский предприниматель Илон Маск заверил его еще до начала обсуждения вопроса о финансировании Starlink на Украине, что работа спутниковой сети в стране будет обеспечена.
В середине октября Маск заявил, что SpaceX
больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон
взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем, американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
"Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы благодарны вам", - написал Федоров в Twitter.
Своим сообщением Федоров ответил на ранее опубликованный пост Маска, в котором он написал, что еще до ответа минобороны США он сообщил Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование.