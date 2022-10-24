https://ria.ru/20221024/malayziya-1826292894.html

Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 24.10.2022

Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак рассказал, что власти России и Малайзии предметно обсуждают открытие... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:22

2022-10-24T16:22

2022-10-24T16:22

туризм

туризм

новости - туризм

малайзия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95726/60/957266002_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_1f1ddf68003a765a05d8ea53534f6873.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак рассказал, что власти России и Малайзии предметно обсуждают открытие прямого авиасообщения между странами, сообщает Tourdom.Эта тема находится в повестке достаточно давно. Запуску рейсов мешает сложная геополитическая ситуация и западные санкции, наложенные на российские авиакомпании."Сложный вопрос. Но мы, конечно же, очень ждем, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить", — пояснил эксперт на пресс-конференции, состоявшейся в Екатеринбурге.Он также добавил, что сейчас страны договариваются, чья авиакомпания первой начнет летать на направлении — малайзийская или российская. Это достаточно тонкий момент, так как необходимо будет понять, ждать ли каких-либо новых ограничений со стороны Запада.В частности, "Аэрофлот" после возобновления рейсов на Шри-Ланку столкнулся с тем, что один из его бортов был арестован в аэропорту Коломбо по требованию иностранного лизингодателя. Для решения вопроса пришлось подключиться даже правительству республики.Впрочем, в Малайзии надеются, что обойдется без подобных эксцессов. В первую очередь планируется поставить рейсы между Москвой и Куала-Лумпуром, а затем организовать полетные программы и из Екатеринбурга.

https://ria.ru/20221011/malayziya-1822865137.html

малайзия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, малайзия, екатеринбург