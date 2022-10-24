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Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221024/malayziya-1826292894.html
Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией
Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 24.10.2022
Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией
Временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак рассказал, что власти России и Малайзии предметно обсуждают открытие... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:22
2022-10-24T16:22
туризм
туризм
новости - туризм
малайзия
екатеринбург
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак рассказал, что власти России и Малайзии предметно обсуждают открытие прямого авиасообщения между странами, сообщает Tourdom.Эта тема находится в повестке достаточно давно. Запуску рейсов мешает сложная геополитическая ситуация и западные санкции, наложенные на российские авиакомпании."Сложный вопрос. Но мы, конечно же, очень ждем, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить", — пояснил эксперт на пресс-конференции, состоявшейся в Екатеринбурге.Он также добавил, что сейчас страны договариваются, чья авиакомпания первой начнет летать на направлении — малайзийская или российская. Это достаточно тонкий момент, так как необходимо будет понять, ждать ли каких-либо новых ограничений со стороны Запада.В частности, "Аэрофлот" после возобновления рейсов на Шри-Ланку столкнулся с тем, что один из его бортов был арестован в аэропорту Коломбо по требованию иностранного лизингодателя. Для решения вопроса пришлось подключиться даже правительству республики.Впрочем, в Малайзии надеются, что обойдется без подобных эксцессов. В первую очередь планируется поставить рейсы между Москвой и Куала-Лумпуром, а затем организовать полетные программы и из Екатеринбурга.
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туризм, новости - туризм, малайзия, екатеринбург
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Малайзия, Екатеринбург
16:22 24.10.2022
 
Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Власти Малайзии и России обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения

© Flickr / eGuide Travel"Аэропорт в лесу, лес в аэропорту"
Аэропорт в лесу, лес в аэропорту - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Flickr / eGuide Travel
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак рассказал, что власти России и Малайзии предметно обсуждают открытие прямого авиасообщения между странами, сообщает Tourdom.
Эта тема находится в повестке достаточно давно. Запуску рейсов мешает сложная геополитическая ситуация и западные санкции, наложенные на российские авиакомпании.
"Сложный вопрос. Но мы, конечно же, очень ждем, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить", — пояснил эксперт на пресс-конференции, состоявшейся в Екатеринбурге.
Он также добавил, что сейчас страны договариваются, чья авиакомпания первой начнет летать на направлении — малайзийская или российская. Это достаточно тонкий момент, так как необходимо будет понять, ждать ли каких-либо новых ограничений со стороны Запада.
В частности, "Аэрофлот" после возобновления рейсов на Шри-Ланку столкнулся с тем, что один из его бортов был арестован в аэропорту Коломбо по требованию иностранного лизингодателя. Для решения вопроса пришлось подключиться даже правительству республики.
Впрочем, в Малайзии надеются, что обойдется без подобных эксцессов. В первую очередь планируется поставить рейсы между Москвой и Куала-Лумпуром, а затем организовать полетные программы и из Екатеринбурга.
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