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Папа Римский принял Макрона в Ватикане - РИА Новости, 24.10.2022
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Папа Римский принял Макрона в Ватикане
Папа Римский принял Макрона в Ватикане - РИА Новости, 24.10.2022
Папа Римский принял Макрона в Ватикане
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:16
2022-10-24T14:16
ватикан
франция
эммануэль макрон
папа римский
в мире
религия
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ВАТИКАН, 24 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила служба печати Святого престола.Как стало известно аккредитованным в Ватикане журналистам, встреча между понтификом и главой французского государства продолжалась 55 минут. В настоящее время Макрон проводит переговоры с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождает глава ватиканского внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер.Это уже третий визит Макрона в Апостольский дворец. Впервые он посетил Ватикан в качестве главы государства в июне 2018 года. Тогда в центре внимания его встречи с папой Франциском находились вопросы миграционной политики и положение христиан на Ближнем Востоке. В ноябре прошлого года президент вновь посетил город-государство и обсудил с понтификом проблему климатических изменений, а также ряд международных досье, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.Пока Святой престол не распространял официальное сообщение о темах, затронутых во время встречи между папой Франциском и Макроном. Однако сам французский президент, выступая в воскресенье в Риме на открытии международного форума "Взывая о мире. Диалог религий и культур", ясно дал понять, что главное внимание будет сосредоточено на вопросах, связанных с обеспечением мира на планете и разрешением острых международных кризисов, включая украинский.Макрон сообщил, что он преподнесет понтифику одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру". При этом он отметил, что великий немецкий философ в качестве одного из главнейших условий заключения мирного договора называл отсутствие в нем поводов для будущей войны.В ответ папа Римский подарил высокому гостю бронзовую медаль с изображением изначального проекта Собора Святого Петра в Ватикане, а также свои последние документы, посвященные теме обеспечения мира на Земле.Макрон является одним из немногих государственных руководителей, который обращается к папе Франциску на "ты". Ранее он указывал, что считает понтифика "чрезвычайно проницательным и внимательным человеком в том, что касается мировых проблем", и подчеркивал, что исключительно важно обсуждать с ним актуальные вопросы международной жизни.Из Ватикана Макрон направится в Квиринальский дворец, где запланирована его официальная встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой.
https://ria.ru/20221016/voyna-1824382274.html
https://ria.ru/20221023/makron-1826134327.html
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ватикан, франция, эммануэль макрон, папа римский, в мире, религия
Ватикан, Франция, Эммануэль Макрон, Папа Римский, В мире, Религия
14:16 24.10.2022
 
Папа Римский принял Макрона в Ватикане

Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Франции Макрона

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
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ВАТИКАН, 24 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила служба печати Святого престола.
Как стало известно аккредитованным в Ватикане журналистам, встреча между понтификом и главой французского государства продолжалась 55 минут. В настоящее время Макрон проводит переговоры с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождает глава ватиканского внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 10:52Религия
Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский
Это уже третий визит Макрона в Апостольский дворец. Впервые он посетил Ватикан в качестве главы государства в июне 2018 года. Тогда в центре внимания его встречи с папой Франциском находились вопросы миграционной политики и положение христиан на Ближнем Востоке. В ноябре прошлого года президент вновь посетил город-государство и обсудил с понтификом проблему климатических изменений, а также ряд международных досье, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.
Пока Святой престол не распространял официальное сообщение о темах, затронутых во время встречи между папой Франциском и Макроном. Однако сам французский президент, выступая в воскресенье в Риме на открытии международного форума "Взывая о мире. Диалог религий и культур", ясно дал понять, что главное внимание будет сосредоточено на вопросах, связанных с обеспечением мира на планете и разрешением острых международных кризисов, включая украинский.
Макрон сообщил, что он преподнесет понтифику одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру". При этом он отметил, что великий немецкий философ в качестве одного из главнейших условий заключения мирного договора называл отсутствие в нем поводов для будущей войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 21:56Религия
Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой"
В ответ папа Римский подарил высокому гостю бронзовую медаль с изображением изначального проекта Собора Святого Петра в Ватикане, а также свои последние документы, посвященные теме обеспечения мира на Земле.
Макрон является одним из немногих государственных руководителей, который обращается к папе Франциску на "ты". Ранее он указывал, что считает понтифика "чрезвычайно проницательным и внимательным человеком в том, что касается мировых проблем", и подчеркивал, что исключительно важно обсуждать с ним актуальные вопросы международной жизни.
Из Ватикана Макрон направится в Квиринальский дворец, где запланирована его официальная встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 04:17Специальная военная операция на Украине
"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России
 
ВатиканФранцияЭммануэль МакронПапа РимскийВ миреРелигия
 
 
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