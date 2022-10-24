https://ria.ru/20221024/makron-1826272762.html

Папа Римский принял Макрона в Ватикане

Папа Римский принял Макрона в Ватикане - РИА Новости, 24.10.2022

Папа Римский принял Макрона в Ватикане

Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:16

2022-10-24T14:16

2022-10-24T14:16

ватикан

франция

эммануэль макрон

папа римский

в мире

религия

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ВАТИКАН, 24 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила служба печати Святого престола.Как стало известно аккредитованным в Ватикане журналистам, встреча между понтификом и главой французского государства продолжалась 55 минут. В настоящее время Макрон проводит переговоры с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождает глава ватиканского внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер.Это уже третий визит Макрона в Апостольский дворец. Впервые он посетил Ватикан в качестве главы государства в июне 2018 года. Тогда в центре внимания его встречи с папой Франциском находились вопросы миграционной политики и положение христиан на Ближнем Востоке. В ноябре прошлого года президент вновь посетил город-государство и обсудил с понтификом проблему климатических изменений, а также ряд международных досье, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.Пока Святой престол не распространял официальное сообщение о темах, затронутых во время встречи между папой Франциском и Макроном. Однако сам французский президент, выступая в воскресенье в Риме на открытии международного форума "Взывая о мире. Диалог религий и культур", ясно дал понять, что главное внимание будет сосредоточено на вопросах, связанных с обеспечением мира на планете и разрешением острых международных кризисов, включая украинский.Макрон сообщил, что он преподнесет понтифику одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру". При этом он отметил, что великий немецкий философ в качестве одного из главнейших условий заключения мирного договора называл отсутствие в нем поводов для будущей войны.В ответ папа Римский подарил высокому гостю бронзовую медаль с изображением изначального проекта Собора Святого Петра в Ватикане, а также свои последние документы, посвященные теме обеспечения мира на Земле.Макрон является одним из немногих государственных руководителей, который обращается к папе Франциску на "ты". Ранее он указывал, что считает понтифика "чрезвычайно проницательным и внимательным человеком в том, что касается мировых проблем", и подчеркивал, что исключительно важно обсуждать с ним актуальные вопросы международной жизни.Из Ватикана Макрон направится в Квиринальский дворец, где запланирована его официальная встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой.

https://ria.ru/20221016/voyna-1824382274.html

https://ria.ru/20221023/makron-1826134327.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821313947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ватикан, франция, эммануэль макрон, папа римский, в мире, религия