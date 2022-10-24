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Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины - РИА Новости, 24.10.2022
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Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины
Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины - РИА Новости, 24.10.2022
Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины
Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса только на... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:20
2022-10-24T12:44
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
украина
россия
вооруженные силы украины
франция
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса только на условиях Киева.Многие комментаторы отметили, что глава государства поддерживает мир только на словах, продолжая финансировать киевский режим и накачивать ВСУ оружием."Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру", — призвал один из комментаторов."Макрону не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной, и поэтому он несет определенную ответственность", — напомнил TIESSE DI HOYE."Все может измениться после промежуточных выборов в ноябре, когда выберут республиканцев, которые все менее склонны к продолжению дорогостоящего конфликта (отсюда, возможно, эти внезапные разговоры о мире)", — поделился British Lord."Время идет, а Макрон по-прежнему ничего не понимает", — заключил Itsuken.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html
https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Франция
09:20 24.10.2022 (обновлено: 12:44 24.10.2022)
 
Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины

Французы обрушились на Макрона за слова о разрешении кризиса на Украине на условиях Киева

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса только на условиях Киева.
Многие комментаторы отметили, что глава государства поддерживает мир только на словах, продолжая финансировать киевский режим и накачивать ВСУ оружием.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Выбирая между Францией и Украиной, Эммануэль Макрон предпочел Киев
"Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру", — призвал один из комментаторов.
"Макрону не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной, и поэтому он несет определенную ответственность", — напомнил TIESSE DI HOYE.
"Очень хорошо, как тогда объяснить, что две попытки соглашения между Россией и Украиной, хотя и достаточно продвинулись в конце февраля 2022 года, а затем в конце марта, потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки со стороны Европы и США?" — поинтересовался BASTIAT.
"Все может измениться после промежуточных выборов в ноябре, когда выберут республиканцев, которые все менее склонны к продолжению дорогостоящего конфликта (отсюда, возможно, эти внезапные разговоры о мире)", — поделился British Lord.
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"Время идет, а Макрон по-прежнему ничего не понимает", — заключил Itsuken.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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