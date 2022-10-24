09:20 24.10.2022 (обновлено: 12:44 24.10.2022)
Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины
Французы обрушились на Макрона за слова о разрешении кризиса на Украине на условиях Киева
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса только на условиях Киева.
Многие комментаторы отметили, что глава государства поддерживает мир только на словах, продолжая финансировать киевский режим и накачивать ВСУ оружием.
"Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру", — призвал один из комментаторов.
"Макрону не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной, и поэтому он несет определенную ответственность", — напомнил TIESSE DI HOYE.
"Очень хорошо, как тогда объяснить, что две попытки соглашения между Россией и Украиной, хотя и достаточно продвинулись в конце февраля 2022 года, а затем в конце марта, потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки со стороны Европы и США?" — поинтересовался BASTIAT.
"Все может измениться после промежуточных выборов в ноябре, когда выберут республиканцев, которые все менее склонны к продолжению дорогостоящего конфликта (отсюда, возможно, эти внезапные разговоры о мире)", — поделился British Lord.
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"Время идет, а Макрон по-прежнему ничего не понимает", — заключил Itsuken.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.