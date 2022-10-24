https://ria.ru/20221024/makron-1826169752.html

Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины

Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины - РИА Новости, 24.10.2022

Французы обвинили Макрона в срыве переговоров России и Украины

Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса только на... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:20

2022-10-24T09:20

2022-10-24T12:44

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

украина

россия

вооруженные силы украины

франция

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса только на условиях Киева.Многие комментаторы отметили, что глава государства поддерживает мир только на словах, продолжая финансировать киевский режим и накачивать ВСУ оружием."Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру", — призвал один из комментаторов."Макрону не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной, и поэтому он несет определенную ответственность", — напомнил TIESSE DI HOYE."Все может измениться после промежуточных выборов в ноябре, когда выберут республиканцев, которые все менее склонны к продолжению дорогостоящего конфликта (отсюда, возможно, эти внезапные разговоры о мире)", — поделился British Lord."Время идет, а Макрон по-прежнему ничего не понимает", — заключил Itsuken.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html

https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html

https://ria.ru/20221023/sarkozi-1826039968.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины, франция