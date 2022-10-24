https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html

Выбирая между Францией и Украиной, Эммануэль Макрон предпочел Киев

Выбирая между Францией и Украиной, Эммануэль Макрон предпочел Киев - РИА Новости, 24.10.2022

Выбирая между Францией и Украиной, Эммануэль Макрон предпочел Киев

Формулировка о танцах на краю кратера вулкана, в которых сейчас упражняется Франция едва ли не в круглосуточном режиме, принадлежит не какому-то там деятелю... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:00

2022-10-24T08:00

2022-10-24T08:11

авторы

элизабет борн

франция

эммануэль макрон

николя саркози

россия

украина

санкции в отношении россии

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Формулировка о танцах на краю кратера вулкана, в которых сейчас упражняется Франция едва ли не в круглосуточном режиме, принадлежит не какому-то там деятелю оппозиции или, что еще хуже, "рупору пропаганды Кремля", а самому Николя Саркози, экс-президенту республики, к тому же всегда публично и кулуарно поддерживавшего и, как он подчеркивает, продолжающего поддерживать Макрона.Саркози, как любой гражданин Франции, имеет право на выражение своей позиции, однако, несмотря на тонкий политический нюх и интуицию, экс-президент оказался в меньшинстве. Меньшинстве такого уровня, что, находясь он у власти или занимая политический пост, иначе как катастрофой подобные цифры назвать сложно.Лишь 14 процентов французов, согласно последнему появившемуся соцопросу, считают, что "президент Макрон хоть как-то учитывает их мнение и хоть как-то печется об их чаяниях".Уровень одобрения действий нынешнего хозяина Елисейского дворца находится в свободном падении, а если так пойдет и дальше, он, уровень, просто налетит на земную твердь. А что, бывает и такое.Демократия и прогресс, если говорить про них долго и упорно публично, но при этом приватно плевать на озабоченности избирателей, могут ответить взаимностью. Такой, что мало не покажется.Как это уже не показалось назначенке Макрона на пост премьер-министра Элизабет Борн. Считавшаяся весьма компетентным министром в предыдущем кабмине, она оказалась тотально бессильной решить хотя бы одну текущую проблему.А бюджет, составленный правительством под руководством мадам Борн, оказался сверстан так, что у него не было ни единого шанса пройти полагающиеся процедуры в нижней палате Национальной ассамблеи.Бюджет — и это важно заметить — не устроил ни одну фракцию, пусть и по разным причинам, кроме, естественно, фракции проправительственной.И поэтому Элизабет Борн, премьер-министр страны, которая (страна, не премьер) гордится, аж из штанов выпрыгивая, "культурой политической дискуссии", дважды ввела в действие статью 49.3 Основного закона Франции. Эта статья позволяет принимать бюджет и вводить его в действие без консультаций в парламенте.Потому что, если кто забыл, "L'État, c'est moi", или "Государство — это я". Фразу приписывают Людовику XIV, произнесена она была, кстати, хоть в 1655 году, но в схожих обстоятельствах. Тогдашний парламент Парижа был против введения королевских эдиктов. Монарх поставил возомнивших черт знает что (по его мнению) смердов на место.Спустя несколько веков французский премьер-министр, назначенная демократически и честно избранным президентом, сделала примерно то же самое. Элизабет Борн, разумеется, на такой шаг не могла пойти, не получив одобрения главы государства. Таким образом, и она показала, что избранные народом депутаты в глазах ее кабинета, с точки зрения ее собственной и, конечно же, по мнению президента Франции, есть смерды. Мелкие людишки. С ними можно не считаться. А уж тех, кого они представляют, можно вообще считать пылью под шинами роскошных правительственных лимузинов.Сегодня депутаты, конечно, попытаются дать Борн и ее министрам отпор. Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен уже сообщила, что в первые часы работы пленарной сессии в понедельник внесет петицию о вотуме недоверия правительству. Ее неожиданно поддержали коллеги из левой, ультралевой и экологической части партийных фракций и сказали, что внесут и свою петицию тоже.Обсуждение этих документов предполагает дебаты, вопросы депутатов, ответы министров, короче, все то, чего мадам Борн пыталась всеми способами избежать. Так что нынешний день сулит ей и ее подчиненным, министрам и статс-секретарям узнать о себе много нового и интересного.Тем временем в стране, которой, как мы уяснили, руководит месье Макрон и которому в этой нелегкой работе помогает мадам Борн, не хватает коек в педиатрических отделениях стационаров. И малышей — грудничков с разными формами патологии, чаще всего с болезнями верхних дыхательных путей, либо кладут в палаты, где лежат взрослые пациенты (и это еще в лучшем случае), либо вертолетами отправляют за сотни километров в другие регионы, где эти места в отделениях для малышей еще имеются. Но и их скоро не станет.Ведь смена времен года — она властям в их уютных кабинетах не очень заметна, если заметна вообще. А вот крошечные дети, когда к тому же всем приказано экономить на отоплении, горячей воде и электричестве, оказались к подобному очень чувствительны. Началась эпидемия катара верхних дыхательных путей и других инфекций — младенцы, у которых еще не развиты мышцы гортани и нет достаточного иммунитета, просто начинают задыхаться. Сначала в легкой, потом в тяжелой форме. А в отделениях скорой помощи нет стольких специалистов, которые могли бы снимать отеки. Как нет и достаточного количества коек, где могут этих задыхающихся малышей принять и вылечить.Кстати, и это действительно уместно тут подчеркнуть — бюджет, который сверстало правительство мадам Элизабет Борн, впервые за много лет предполагает существенные сокращения именно в социальной сфере.То есть и дальше будут урезаться ассигнования на медицину — в том числе, как нетрудно предположить, на педиатрическую помощь тоже.Поэтому дальше будет только хуже.Хуже настолько, что в аптеках ввели рационирование отпуска такого расхожего и дешевого препарата, как парацетамол. Не больше двух упаковок в одни руки. Это что касается взрослых. А вот с педиатрическим же жаропонижающим препаратом (он выпускается обычно либо в виде сиропа, либо в виде суппозиториев) может случиться катастрофа — в какой-то момент он может вообще исчезнуть. И сегодня во Франции, да, той самой, в которой "лучшее в мире здравоохранение", младенцы окажутся не только без коек в стационарах, но и без возможности получить лекарство, чтобы родители лечили бы их амбулаторно.И это — не злые фантазии "пропаганды Кремля", это говорят владельцы аптек и фармацевты.Не, ну а как вы хотели? Вы хотели вести прокси-войну с Россией, вы хотели лишить Россию вообще всего, изничтожить ее, потому что вы говорили, что наша страна — "враг свободы, демократии, прогресса и нарушает еще все конвенции". Вы хотели вести эту прокси-войну чужими руками, чужими ногами, чужой кровью, отправляя денюжки и танчики.Но, господа, война, прокси или нет, не бывает без жертв с обеих сторон. Не изобрели еще такие прокси-войны. И вести их тоже не научились. И с вашей стороны, такой всей из себя демократичнейшей, поддерживающей все самое передовое и европейское, тоже посыпались пострадавшие.Ими стали самые незащищенные — младенцы, у которых сдавлена гортань, а врачей, чтобы их вылечить, не хватает. И денег, чтобы нанять врачей, не хватает тоже. И с койками в палатах педиатрических тоже напряженка, как мы видим.Но что эти задыхающиеся груднички, родители которых платят налоги в бюджет исправно и регулярно, в сравнении с целью уничтожить Россию? Да ничего. Пыль. Не стоящая никакого внимания. Побочные и никого не интересующие потери.Главное ведь — чтобы победила демократия там, где общеевропейский континент и Франция приказали ей победить.Поэтому — кому задыхаться, а кому — военная помощь и самоходные гаубицы "Цезарь". Выбор властями сделан. И тот самый Рубикон уже перейден.

https://ria.ru/20221023/sarkozi-1826039968.html

https://ria.ru/20220903/frantsiya-1814100700.html

https://ria.ru/20220821/born-1811117683.html

https://ria.ru/20221011/bankrotstvo-1823174443.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821402502.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

франция

россия

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, элизабет борн, франция, эммануэль макрон, николя саркози, россия, украина, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз