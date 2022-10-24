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Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 24.10.2022
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Страхи
Страх — это нормально! Он — отличный союзник, нужно просто суметь с ним договориться. Пятый сезон подкаста посвящен детским травмам, их проработке и тому, как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы. Ведущая и гости найдут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.
https://ria.ru/20221024/lyubov-1825115172.html
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 24.10.2022
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими. Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда была только отстраненность?
2022-10-24T12:00
2022-10-24T12:00
страхи
наталья лосева
психология
детство
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Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала, не целовала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими. Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда были только отстраненность и закрытость?
audio/mpeg
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала, не целовала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими. Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда были только отстраненность и закрытость?
audio/mpeg
Историю героини Надежды разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, детство, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, детство
12:00 24.10.2022
 

Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"

Страхи
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими. Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда была только отстраненность?
Историю героини Надежды разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
СтрахиНаталья ЛосеваПсихологиядетство
 
 
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