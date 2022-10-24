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Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 24.10.2022
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими. Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда была только отстраненность?
2022-10-24T12:00
2022-10-24T12:00
2022-10-24T12:00
страхи
наталья лосева
психология
детство
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Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала, не целовала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими. Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда были только отстраненность и закрытость?
audio/mpeg
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала, не целовала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими. Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда были только отстраненность и закрытость?
audio/mpeg
Историю героини Надежды разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, детство, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, детство
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы"
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими. Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда была только отстраненность?