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Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.10.2022
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Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ
Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.10.2022
Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ
Жители Польши из-за дороговизны стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:22
2022-10-24T14:22
в мире
польша
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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Жители Польши из-за дороговизны стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщает радиостанция RMF FM.В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%."Становится больше людей, закладывающих свои вещи в ломбарды. Только часть из них может позволить себе потом их выкупить. Это признак того, что все больше и больше людей ощущают последствия роста цен", - говорится в сообщении.Закладывание предметов в ломбардах - не единственный способ получить деньги, к которому обращаются люди, столкнувшиеся с ростом цен. Поляки все чаще используют кредиты, взятые в кредитных компаниях. За год их стоимость выросла на треть - это самый быстрый рост за пять лет. Только в прошлом месяце жители Польши взяли в долг более 850 миллионов злотых (около 173 миллионов долларов).Социологический опрос, проведенный лабораторией United Surveys показал, что почти 29% поляков не имеют никаких сбережений.
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в мире, польша
В мире, Польша
14:22 24.10.2022
 
Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ

RMF FM: жители Польши стали чаще сдавать вещи в ломбард из-за высоких цен на товары

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Жители Польши из-за дороговизны стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщает радиостанция RMF FM.
В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.
"Становится больше людей, закладывающих свои вещи в ломбарды. Только часть из них может позволить себе потом их выкупить. Это признак того, что все больше и больше людей ощущают последствия роста цен", - говорится в сообщении.
Закладывание предметов в ломбардах - не единственный способ получить деньги, к которому обращаются люди, столкнувшиеся с ростом цен. Поляки все чаще используют кредиты, взятые в кредитных компаниях. За год их стоимость выросла на треть - это самый быстрый рост за пять лет. Только в прошлом месяце жители Польши взяли в долг более 850 миллионов злотых (около 173 миллионов долларов).
Социологический опрос, проведенный лабораторией United Surveys показал, что почти 29% поляков не имеют никаких сбережений.
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