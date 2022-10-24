https://ria.ru/20221024/lombard-1826274501.html
Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ
Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.10.2022
Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ
Жители Польши из-за дороговизны стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:22
2022-10-24T14:22
2022-10-24T14:22
в мире
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b95d7049e2bfba355498e6267abf8846.jpg
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Жители Польши из-за дороговизны стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщает радиостанция RMF FM.В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%."Становится больше людей, закладывающих свои вещи в ломбарды. Только часть из них может позволить себе потом их выкупить. Это признак того, что все больше и больше людей ощущают последствия роста цен", - говорится в сообщении.Закладывание предметов в ломбардах - не единственный способ получить деньги, к которому обращаются люди, столкнувшиеся с ростом цен. Поляки все чаще используют кредиты, взятые в кредитных компаниях. За год их стоимость выросла на треть - это самый быстрый рост за пять лет. Только в прошлом месяце жители Польши взяли в долг более 850 миллионов злотых (около 173 миллионов долларов).Социологический опрос, проведенный лабораторией United Surveys показал, что почти 29% поляков не имеют никаких сбережений.
https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1148a532cb1f29240a93839668aebc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ
RMF FM: жители Польши стали чаще сдавать вещи в ломбард из-за высоких цен на товары
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости.
Жители Польши из-за дороговизны стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщает радиостанция RMF FM
.
В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.
"Становится больше людей, закладывающих свои вещи в ломбарды. Только часть из них может позволить себе потом их выкупить. Это признак того, что все больше и больше людей ощущают последствия роста цен", - говорится в сообщении.
Закладывание предметов в ломбардах - не единственный способ получить деньги, к которому обращаются люди, столкнувшиеся с ростом цен. Поляки все чаще используют кредиты, взятые в кредитных компаниях. За год их стоимость выросла на треть - это самый быстрый рост за пять лет. Только в прошлом месяце жители Польши взяли в долг более 850 миллионов злотых (около 173 миллионов долларов).
Социологический опрос, проведенный лабораторией United Surveys показал, что почти 29% поляков не имеют никаких сбережений.