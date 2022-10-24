https://ria.ru/20221024/lombard-1826274501.html

Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ

Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.10.2022

Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ

Жители Польши из-за дороговизны стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:22

2022-10-24T14:22

2022-10-24T14:22

в мире

польша

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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Жители Польши из-за дороговизны стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщает радиостанция RMF FM.В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%."Становится больше людей, закладывающих свои вещи в ломбарды. Только часть из них может позволить себе потом их выкупить. Это признак того, что все больше и больше людей ощущают последствия роста цен", - говорится в сообщении.Закладывание предметов в ломбардах - не единственный способ получить деньги, к которому обращаются люди, столкнувшиеся с ростом цен. Поляки все чаще используют кредиты, взятые в кредитных компаниях. За год их стоимость выросла на треть - это самый быстрый рост за пять лет. Только в прошлом месяце жители Польши взяли в долг более 850 миллионов злотых (около 173 миллионов долларов).Социологический опрос, проведенный лабораторией United Surveys показал, что почти 29% поляков не имеют никаких сбережений.

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша