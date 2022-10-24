https://ria.ru/20221024/livan-1826220038.html

Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли выбрать нового президента

Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли выбрать нового президента - РИА Новости, 24.10.2022

Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли выбрать нового президента

Парламентарии Ливана в четвертый раз не смогли выбрать президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:58

2022-10-24T11:58

2022-10-24T12:27

в мире

ливан

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КАИР, 24 окт – РИА Новости. Парламентарии Ливана в четвертый раз не смогли выбрать президента, передает корреспондент РИА Новости.Шестилетний срок пребывания нынешнего президента Мишеля Ауна у власти завершается 31 октября, повторно занимать этот пост 89-летний Аун сможет лишь по прошествии еще шести лет.Согласно конституции Ливана, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае прохода в следующий тур необходимо получить 50% плюс один голос.На заседании в понедельник присутствовали 118 депутатов. Независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад получил 39 голосов, десять депутатов проголосовали за профсоюзного лидера Исама Халифу.50 депутатов сдали пустые бюллетени, два бюллетеня были аннулированы. Остальные депутаты проголосовали за других кандидатов.Спикер парламента Набих Берри не назвал дату нового заседания по выборам президента. Планировалось назначить его на четверг, но в этот день власти Ливана рассчитывают подписать соглашение о демаркации морских границ с Израилем.В конце сентября депутаты ливанского парламента не смогли выбрать президента с первой попытки ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал требуемые две трети голосов, ситуация повторилась на заседании 20 октября. 13 октября же голосование не состоялось из-за отсутствия кворума.Аун стал президентом в 2016 году лишь после двух с половиной лет и более 45 заседаний парламента – страна оказалась в затяжном кризисе из-за постоянных политических разногласий, кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов. Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20221013/demarkatsiya-1823854566.html

https://ria.ru/20220731/khezbolla-1806222624.html

ливан

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан