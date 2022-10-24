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Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли выбрать нового президента - РИА Новости, 24.10.2022
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Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли выбрать нового президента
Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли выбрать нового президента - РИА Новости, 24.10.2022
Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли выбрать нового президента
Парламентарии Ливана в четвертый раз не смогли выбрать президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:58
2022-10-24T12:27
в мире
ливан
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КАИР, 24 окт – РИА Новости. Парламентарии Ливана в четвертый раз не смогли выбрать президента, передает корреспондент РИА Новости.Шестилетний срок пребывания нынешнего президента Мишеля Ауна у власти завершается 31 октября, повторно занимать этот пост 89-летний Аун сможет лишь по прошествии еще шести лет.Согласно конституции Ливана, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае прохода в следующий тур необходимо получить 50% плюс один голос.На заседании в понедельник присутствовали 118 депутатов. Независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад получил 39 голосов, десять депутатов проголосовали за профсоюзного лидера Исама Халифу.50 депутатов сдали пустые бюллетени, два бюллетеня были аннулированы. Остальные депутаты проголосовали за других кандидатов.Спикер парламента Набих Берри не назвал дату нового заседания по выборам президента. Планировалось назначить его на четверг, но в этот день власти Ливана рассчитывают подписать соглашение о демаркации морских границ с Израилем.В конце сентября депутаты ливанского парламента не смогли выбрать президента с первой попытки ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал требуемые две трети голосов, ситуация повторилась на заседании 20 октября. 13 октября же голосование не состоялось из-за отсутствия кворума.Аун стал президентом в 2016 году лишь после двух с половиной лет и более 45 заседаний парламента – страна оказалась в затяжном кризисе из-за постоянных политических разногласий, кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов. Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20221013/demarkatsiya-1823854566.html
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в мире, ливан
В мире, Ливан
11:58 24.10.2022 (обновлено: 12:27 24.10.2022)
 
Ливанские депутаты в четвертый раз не смогли выбрать нового президента

Депутаты ливанского парламента в четвертый раз не смогли выбрать нового президента

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинЗдание ливанского парламента, Бейрут
Здание ливанского парламента, Бейрут - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Здание ливанского парламента, Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 24 окт – РИА Новости. Парламентарии Ливана в четвертый раз не смогли выбрать президента, передает корреспондент РИА Новости.
Шестилетний срок пребывания нынешнего президента Мишеля Ауна у власти завершается 31 октября, повторно занимать этот пост 89-летний Аун сможет лишь по прошествии еще шести лет.
Согласно конституции Ливана, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае прохода в следующий тур необходимо получить 50% плюс один голос.
На заседании в понедельник присутствовали 118 депутатов. Независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад получил 39 голосов, десять депутатов проголосовали за профсоюзного лидера Исама Халифу.
50 депутатов сдали пустые бюллетени, два бюллетеня были аннулированы. Остальные депутаты проголосовали за других кандидатов.
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 20:28
Ливан одобрил соглашение с Израилем по демаркации морских границ
Спикер парламента Набих Берри не назвал дату нового заседания по выборам президента. Планировалось назначить его на четверг, но в этот день власти Ливана рассчитывают подписать соглашение о демаркации морских границ с Израилем.
В конце сентября депутаты ливанского парламента не смогли выбрать президента с первой попытки ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал требуемые две трети голосов, ситуация повторилась на заседании 20 октября. 13 октября же голосование не состоялось из-за отсутствия кворума.
Аун стал президентом в 2016 году лишь после двух с половиной лет и более 45 заседаний парламента – страна оказалась в затяжном кризисе из-за постоянных политических разногласий, кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов. Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
Кадр из видео телеканала Аль-Манар
31 июля, 15:12
"Хезболла" показало видео с судами в спорной акватории Израиля и Ливана
 
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