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Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html
Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях
Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях - РИА Новости, 24.10.2022
Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях
Курские власти поручили сельским главам на случай обстрелов обустроить укрытия в тех местах, где нет подвалов, сообщил председатель комитета региональной... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:33
2022-10-24T16:33
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Курские власти поручили сельским главам на случай обстрелов обустроить укрытия в тех местах, где нет подвалов, сообщил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов на оперативном совещании в администрации Курской области, видеотрансляция опубликована в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня у нас заглубленные помещения подземного пространства, которые имеются на территории Курской области, позволяют разместить до 1,5 миллиона человек. Это все подвалы, это все помещения и так далее и тому подобное", - рассказал Горбунов.Он отметил, что в регионе идет очистка подвалов от мусора и хлама. Это, по словам главы комитета, позволяет не только привести помещения в порядок, но и снижает риск пожара."Что касается территорий, особенно территорий сельских поселений, территорий районных центров, там, где… люди посещают ФАПы, почту, банк, магазины – у них нет подвальных помещений, и рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарные укрытия – это выкопанный окоп. Обустройте их. Это сделать несложно: на дно положить поддоны, обустроить стенки, обложить мешками, чтобы люди могли укрыться", - сказал Горбунов.Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826232096.html
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общество, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия
16:33 24.10.2022
 
Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях

В Курской области власти поручили сельским главам оборудовать укрытия на случаи обстрелов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованный гражданин в окопе
Мобилизованный гражданин в окопе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованный гражданин в окопе. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Курские власти поручили сельским главам на случай обстрелов обустроить укрытия в тех местах, где нет подвалов, сообщил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов на оперативном совещании в администрации Курской области, видеотрансляция опубликована в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня у нас заглубленные помещения подземного пространства, которые имеются на территории Курской области, позволяют разместить до 1,5 миллиона человек. Это все подвалы, это все помещения и так далее и тому подобное", - рассказал Горбунов.
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Он отметил, что в регионе идет очистка подвалов от мусора и хлама. Это, по словам главы комитета, позволяет не только привести помещения в порядок, но и снижает риск пожара.
"Что касается территорий, особенно территорий сельских поселений, территорий районных центров, там, где… люди посещают ФАПы, почту, банк, магазины – у них нет подвальных помещений, и рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарные укрытия – это выкопанный окоп. Обустройте их. Это сделать несложно: на дно положить поддоны, обустроить стенки, обложить мешками, чтобы люди могли укрыться", - сказал Горбунов.
Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
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