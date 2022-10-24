https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html

Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях

Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях - РИА Новости, 24.10.2022

Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях

Курские власти поручили сельским главам на случай обстрелов обустроить укрытия в тех местах, где нет подвалов, сообщил председатель комитета региональной... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:33

2022-10-24T16:33

2022-10-24T16:33

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Курские власти поручили сельским главам на случай обстрелов обустроить укрытия в тех местах, где нет подвалов, сообщил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов на оперативном совещании в администрации Курской области, видеотрансляция опубликована в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня у нас заглубленные помещения подземного пространства, которые имеются на территории Курской области, позволяют разместить до 1,5 миллиона человек. Это все подвалы, это все помещения и так далее и тому подобное", - рассказал Горбунов.Он отметил, что в регионе идет очистка подвалов от мусора и хлама. Это, по словам главы комитета, позволяет не только привести помещения в порядок, но и снижает риск пожара."Что касается территорий, особенно территорий сельских поселений, территорий районных центров, там, где… люди посещают ФАПы, почту, банк, магазины – у них нет подвальных помещений, и рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарные укрытия – это выкопанный окоп. Обустройте их. Это сделать несложно: на дно положить поддоны, обустроить стенки, обложить мешками, чтобы люди могли укрыться", - сказал Горбунов.Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".

https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826232096.html

https://ria.ru/20221023/oborona-1826058646.html

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общество, курская область, россия