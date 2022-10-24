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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,19 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,19 рубля - РИА Новости, 24.10.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,19 рубля

Валюта РФ выросла по итогам понедельника к доллару - до 61,19 рубля, но упала к евро - до 60,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:19

2022-10-24T19:19

2022-10-24T19:19

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Валюта РФ выросла по итогам понедельника к доллару - до 61,19 рубля, но упала к евро - до 60,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 11 копеек, до 61,19 рубля, евро вырос на 40 копеек, до 60,6 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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