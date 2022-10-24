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Официальный курс доллара на вторник составил 61,16 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 61,16 рубля - РИА Новости, 24.10.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 61,16 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,29 копейки, до 61,1629 рубля, курс евро вырос на 31,97 копейки, до 60,1575... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:26
2022-10-24T16:26
2022-10-24T16:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,29 копейки, до 61,1629 рубля, курс евро вырос на 31,97 копейки, до 60,1575 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Московская биржа
16:26 24.10.2022 (обновлено: 16:31 24.10.2022)
Официальный курс доллара на вторник составил 61,16 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 61,16 рубля, евро — 60,16