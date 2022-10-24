https://ria.ru/20221024/krizis-1826202952.html

Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине

Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине - РИА Новости, 24.10.2022

Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине

Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:14

2022-10-24T11:14

2022-10-24T11:14

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сергей нарышкин

россия

украина

карибский кризис

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в контексте ситуации на Украине."Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня", - сказал Нарышкин в понедельник журналистам."Уроки истории нужно учить", - добавил он.

https://ria.ru/20220904/karibskiy-1814124908.html

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Кирилл Волков

в мире, сергей нарышкин, россия, украина, карибский кризис