https://ria.ru/20221024/krizis-1826202952.html
Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине
Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине
Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:14
2022-10-24T11:14
2022-10-24T11:14
в мире
сергей нарышкин
россия
украина
карибский кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729519434_0:317:2515:1732_1920x0_80_0_0_3889c44dab23ccb8809c9ec27eb63863.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в контексте ситуации на Украине."Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня", - сказал Нарышкин в понедельник журналистам."Уроки истории нужно учить", - добавил он.
https://ria.ru/20220904/karibskiy-1814124908.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729519434_0:82:2515:1968_1920x0_80_0_0_048b337f51f1643912b798350cbc818c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей нарышкин, россия, украина, карибский кризис
В мире, Сергей Нарышкин, Россия, Украина, Карибский кризис
Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине
Нарышкин: Карибский кризис должен был научить лидеров сверхдержав искать компромиссы