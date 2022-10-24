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Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
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Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине
Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине
Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:14
2022-10-24T11:14
в мире
сергей нарышкин
россия
украина
карибский кризис
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в контексте ситуации на Украине."Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня", - сказал Нарышкин в понедельник журналистам."Уроки истории нужно учить", - добавил он.
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в мире, сергей нарышкин, россия, украина, карибский кризис
В мире, Сергей Нарышкин, Россия, Украина, Карибский кризис
11:14 24.10.2022
 
Нарышкин вспомнил об уроках Карибского кризиса в свете ситуации на Украине

Нарышкин: Карибский кризис должен был научить лидеров сверхдержав искать компромиссы

© AP Photo / PoolАмериканский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
Американский эсминец Барри и советский турбоход Металлург Аносов в период Карибского кризиса - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Pool
Американский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в контексте ситуации на Украине.
"Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня", - сказал Нарышкин в понедельник журналистам.
"Уроки истории нужно учить", - добавил он.
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