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Санду созывает заседание Совбеза из-за кризиса в энергетике
Санду созывает заседание Совбеза из-за кризиса в энергетике - РИА Новости, 24.10.2022
Санду созывает заседание Совбеза из-за кризиса в энергетике
Президент Молдавии Майя Санду в понедельник созывает заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить проблемы в области энергетики, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:35
2022-10-24T13:35
2022-10-24T13:35
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майя санду
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в понедельник созывает заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить проблемы в области энергетики, сообщила пресс-служба администрации главы республики.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом энергии. Бытовых потребителей и предпринимателей просят экономить всеми возможными способами, госучреждениям также разосланы инструкции по контролю расхода электроэнергии."Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности на сегодня, 24 октября, начало в 18.00 (совпадает с мск). Высший совет безопасности соберется для оценки ситуации в сфере энергетической безопасности", - сообщается на сайте администрации президента.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.
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в мире, жкх, молдавия, украина, кишинев, майя санду, энергоатом
В мире, ЖКХ, Молдавия, Украина, Кишинев, Майя Санду, Энергоатом
Санду созывает заседание Совбеза из-за кризиса в энергетике
Президент Санду в понедельник созывает заседание Совбеза из-за кризиса в энергетике