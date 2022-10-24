https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826403385.html
Красовский заявил, что никогда не простит себя за слова о детях на Украине
Красовский заявил, что никогда не простит себя за слова о детях на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
Красовский заявил, что никогда не простит себя за слова о детях на Украине
Журналист Антон Красовский повторно и уже развёрнуто извинился за свои резкие высказывания о детях на Украине, отметив, что не просто перешёл, а ненамеренно... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T22:57
2022-10-24T22:57
2022-10-24T22:57
общество
антон красовский
сергей лукьяненко
маргарита симоньян
украина
донбасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Журналист Антон Красовский повторно и уже развёрнуто извинился за свои резкие высказывания о детях на Украине, отметив, что не просто перешёл, а ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом" и никогда себя не простит.Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее в Telegram-канале СК РФ сообщил, что главе СК Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского. Члены СПЧ назвали высказывание Красовского "омерзительным", отметив, что его слова могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, а также для запрета на работу в государственных СМИ, при этом один из членов СПЧ, осуждая журналиста, все же напомнил и о его добрых делах."Есть такой формат обращения - последнее слово, когда суд даёт сказать тебе что-то в своё оправдание, защиту, позволяет объяснить, для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей. Мне действительно нужно объясниться. Я не буду говорить про контекст высказывания, про обстоятельства - это все совершенно неважно. Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стёр, границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием, между нами и ними", - сказал Красовский в своём Telegram-канале.По его словам, он несколько раз был в Донбассе, в Херсоне, в Запорожье и видел голодных, страдающих детей, которым он не мог толком помочь. "Что там печенье, йогурт, какие-то деньги и все. Я видел наших солдатиков разорванных, сожженных, стертых врагом. Я видел смерть, страдания, и эти страдания живут во мне, существуют какой-то своей жизнью, обвиняют меня в том, что я не смог эти страдания уменьшить, взять на себя, не допустить", - отметил он в видеообращении.Красовский заявил, что вспоминает сотни убитых детей Донбасса, заваленный игрушками памятник, имена на камне на Аллее Ангелов. "Вот Алина Гребенникова, 6 лет, 22 июня этого года она погибла в результате обстрела со стороны Авдеевки, умерла на руках у мамы. Кира Жук, совсем кроха, 1 год, это было ещё в 2014 году, убита в сквере и тоже у мамы на руках. Дима Голочинский, 6 августа этого года украинцы обстреляли дом в Алчевске, начался пожар, мальчик получил ожоги дыхательных путей, 40% кожи. Одиннадцать дней он умирал и умер", - рассказал журналист.Он отмечает, что думает о каждом ребёнке, о каждой матери, о каждой семье и также он думает о каждом ребёнке на "той стороне" и страдает о каждом ребёнке на "той стороне". "Мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали. Поверьте, слеза каждого младенца - это моя боль, мой страшный сон. Никому я не желаю смерти, никому. Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня раз от раза заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занёс", - объяснил он.Красовский заявил, что просит его понять, "дурака понять". "Я виноват перед своими друзьями, товарищами, перед коллективом RT. Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст. Я виноват, и вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь. Я виноват, я не уверен, что ее можно искупить, я всегда хотел быть лучше врага, моя страна хотела быть лучше врага, и я дурак, смешал добро со злом... Я не знаю, можно ли меня простить, я себя никогда не прощу", - завершил он.
https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826387092.html
https://ria.ru/20221024/zakharova-1826280913.html
https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826184016.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон красовский, сергей лукьяненко, маргарита симоньян, украина, донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Антон Красовский, Сергей Лукьяненко, Маргарита Симоньян, Украина, Донбасс, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Журналист Антон Красовский повторно и уже развёрнуто извинился за свои резкие высказывания о детях на Украине, отметив, что не просто перешёл, а ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом" и никогда себя не простит.
Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко
рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян
назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее в Telegram-канале СК РФ
сообщил, что главе СК Александру Бастрыкину
доложат о высказываниях Красовского. Члены СПЧ назвали высказывание Красовского "омерзительным", отметив, что его слова могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, а также для запрета на работу в государственных СМИ, при этом один из членов СПЧ, осуждая журналиста, все же напомнил и о его добрых делах.
"Есть такой формат обращения - последнее слово, когда суд даёт сказать тебе что-то в своё оправдание, защиту, позволяет объяснить, для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей. Мне действительно нужно объясниться. Я не буду говорить про контекст высказывания, про обстоятельства - это все совершенно неважно. Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стёр, границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием, между нами и ними", - сказал Красовский в своём Telegram-канале.
По его словам, он несколько раз был в Донбассе
, в Херсоне
, в Запорожье
и видел голодных, страдающих детей, которым он не мог толком помочь. "Что там печенье, йогурт, какие-то деньги и все. Я видел наших солдатиков разорванных, сожженных, стертых врагом. Я видел смерть, страдания, и эти страдания живут во мне, существуют какой-то своей жизнью, обвиняют меня в том, что я не смог эти страдания уменьшить, взять на себя, не допустить", - отметил он в видеообращении.
Красовский заявил, что вспоминает сотни убитых детей Донбасса, заваленный игрушками памятник, имена на камне на Аллее Ангелов. "Вот Алина Гребенникова, 6 лет, 22 июня этого года она погибла в результате обстрела со стороны Авдеевки
, умерла на руках у мамы. Кира Жук, совсем кроха, 1 год, это было ещё в 2014 году, убита в сквере и тоже у мамы на руках. Дима Голочинский, 6 августа этого года украинцы обстреляли дом в Алчевске
, начался пожар, мальчик получил ожоги дыхательных путей, 40% кожи. Одиннадцать дней он умирал и умер", - рассказал журналист.
Он отмечает, что думает о каждом ребёнке, о каждой матери, о каждой семье и также он думает о каждом ребёнке на "той стороне" и страдает о каждом ребёнке на "той стороне". "Мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали. Поверьте, слеза каждого младенца - это моя боль, мой страшный сон. Никому я не желаю смерти, никому. Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня раз от раза заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занёс", - объяснил он.
Красовский заявил, что просит его понять, "дурака понять". "Я виноват перед своими друзьями, товарищами, перед коллективом RT. Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст. Я виноват, и вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь. Я виноват, я не уверен, что ее можно искупить, я всегда хотел быть лучше врага, моя страна хотела быть лучше врага, и я дурак, смешал добро со злом... Я не знаю, можно ли меня простить, я себя никогда не прощу", - завершил он.