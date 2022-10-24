https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826403385.html

Красовский заявил, что никогда не простит себя за слова о детях на Украине

Красовский заявил, что никогда не простит себя за слова о детях на Украине - РИА Новости, 24.10.2022

Красовский заявил, что никогда не простит себя за слова о детях на Украине

Журналист Антон Красовский повторно и уже развёрнуто извинился за свои резкие высказывания о детях на Украине, отметив, что не просто перешёл, а ненамеренно... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T22:57

2022-10-24T22:57

2022-10-24T22:57

общество

антон красовский

сергей лукьяненко

маргарита симоньян

украина

донбасс

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Журналист Антон Красовский повторно и уже развёрнуто извинился за свои резкие высказывания о детях на Украине, отметив, что не просто перешёл, а ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом" и никогда себя не простит.Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее в Telegram-канале СК РФ сообщил, что главе СК Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского. Члены СПЧ назвали высказывание Красовского "омерзительным", отметив, что его слова могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, а также для запрета на работу в государственных СМИ, при этом один из членов СПЧ, осуждая журналиста, все же напомнил и о его добрых делах."Есть такой формат обращения - последнее слово, когда суд даёт сказать тебе что-то в своё оправдание, защиту, позволяет объяснить, для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей. Мне действительно нужно объясниться. Я не буду говорить про контекст высказывания, про обстоятельства - это все совершенно неважно. Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стёр, границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием, между нами и ними", - сказал Красовский в своём Telegram-канале.По его словам, он несколько раз был в Донбассе, в Херсоне, в Запорожье и видел голодных, страдающих детей, которым он не мог толком помочь. "Что там печенье, йогурт, какие-то деньги и все. Я видел наших солдатиков разорванных, сожженных, стертых врагом. Я видел смерть, страдания, и эти страдания живут во мне, существуют какой-то своей жизнью, обвиняют меня в том, что я не смог эти страдания уменьшить, взять на себя, не допустить", - отметил он в видеообращении.Красовский заявил, что вспоминает сотни убитых детей Донбасса, заваленный игрушками памятник, имена на камне на Аллее Ангелов. "Вот Алина Гребенникова, 6 лет, 22 июня этого года она погибла в результате обстрела со стороны Авдеевки, умерла на руках у мамы. Кира Жук, совсем кроха, 1 год, это было ещё в 2014 году, убита в сквере и тоже у мамы на руках. Дима Голочинский, 6 августа этого года украинцы обстреляли дом в Алчевске, начался пожар, мальчик получил ожоги дыхательных путей, 40% кожи. Одиннадцать дней он умирал и умер", - рассказал журналист.Он отмечает, что думает о каждом ребёнке, о каждой матери, о каждой семье и также он думает о каждом ребёнке на "той стороне" и страдает о каждом ребёнке на "той стороне". "Мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали. Поверьте, слеза каждого младенца - это моя боль, мой страшный сон. Никому я не желаю смерти, никому. Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня раз от раза заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занёс", - объяснил он.Красовский заявил, что просит его понять, "дурака понять". "Я виноват перед своими друзьями, товарищами, перед коллективом RT. Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст. Я виноват, и вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь. Я виноват, я не уверен, что ее можно искупить, я всегда хотел быть лучше врага, моя страна хотела быть лучше врага, и я дурак, смешал добро со злом... Я не знаю, можно ли меня простить, я себя никогда не прощу", - завершил он.

https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826387092.html

https://ria.ru/20221024/zakharova-1826280913.html

https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826184016.html

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Наталья Макарова

общество, антон красовский, сергей лукьяненко, маргарита симоньян, украина, донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф)