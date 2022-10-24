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В СПЧ предложили запретить Красовскому работать в государственных СМИ - РИА Новости, 24.10.2022
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В СПЧ предложили запретить Красовскому работать в государственных СМИ
В СПЧ предложили запретить Красовскому работать в государственных СМИ - РИА Новости, 24.10.2022
В СПЧ предложили запретить Красовскому работать в государственных СМИ
Члены Совета по правам человека при президенте России назвали высказывание журналиста Антона Красовского "омерзительным", отметив, что его слова могут стать... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T20:35
2022-10-24T20:35
общество
антон красовский
маргарита симоньян
сергей лукьяненко
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте России назвали высказывание журналиста Антона Красовского "омерзительным", отметив, что его слова могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, а также для запрета на работу в государственных СМИ, при этом один из членов СПЧ, осуждая журналиста, все же напомнил и о его добрых делах.Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее в Telegram-канале СК РФ сообщил, что главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского."Подобные высказывания абсолютно неприемлемы с точки зрения журналистской этики, с точки зрения человеческой. Поэтому Маргарита Симоньян все сделала правильно. Я думаю, что после этого ему будет очень сложно вернуться к публичной работе журналистской", - говорится в заявлении члена СПЧ Владимира Соловьева, опубликованном в Telegram-канале Совета.Член СПЧ Шота Горгадзе считает высказывания Красовского прямым основанием для возбуждения уголовного дела. "То, что сказал Антон Красовский, омерзительно и очевидно является прямым основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела. Безусловно, его слова никак не могут отражать ни мнение редакции RT, ни мнения даже мизерной части российского общества. Его слова - это плод его больного восприятия мира и морали. Поэтому ни о каком "временном отстранении" речи быть не может. Только увольнение по статье с "волчьим билетом", - заявил Горгадзе в своем Telegram-канале.Запрет на работу в государственном СМИ мог бы быть минимальной мерой в отношении Красовского, считает ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. "На мой взгляд, обсуждать нечего, он не лучше укронацистских нелюдей. Минимум - это запрет на работу в государственных СМИ, а так-то - уголовное дело за разжигание ненависти", - отметил он у себя в Telegram.Член СПЧ Ева Меркачева, комментируя высказывание Красовского, заявила, что его теперь "уж не совсем правильно называть" журналистом. "Трудно не оскотиниться в непростые времена, когда поднимается вся грязь с души. У Красовского это приобрело форму болезни. Очень жаль его. Но я не знаю ни одного журналиста, который бы рассуждал, как он. Так что не стоит его приводить в пример. Точнее, он просто пример развития недуга, который перешел в диагноз", - заявила Меркачева в своем Telegram-канале.Журналист и член Совета Марина Ахмедова в Telegram назвала заявление Красовского преступным, а также раскритиковала реакцию Лукьяненко. "Прошу прощения, реакция на него писателя Лукьяненко более чем странная. Зачем сидеть и в ус не дуть, когда при тебе произносятся вопиющие вещи? Возражать надо, возражать. Хвататься за голову. Прекращать разговор. А не сидеть и кивать. Считаю, что оба друг друга стоили. Очень не хочется, чтобы Россия превращалась в Украину", - заметила Ахмедова.По этому поводу высказалась журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова. "Я уверена, что Красовского сейчас бросили вообще все те, кого еще неделю назад он называл "добрыми приятелями". Так вышло, что я знаю людей, которым Красовский делал совершенно бескорыстное добро. Я убеждена, что в каждом человеке есть и доброе, и злое начало. Так вышло, что в нем взяло верх начало темное, злое. Но это не значит, что это самое доброе навсегда исчезло или что его не было", - написала Винокурова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221024/zakharova-1826280913.html
https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826171366.html
https://ria.ru/20221024/simonyan-1826152193.html
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общество, антон красовский, маргарита симоньян, сергей лукьяненко, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Антон Красовский, Маргарита Симоньян, Сергей Лукьяненко, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
20:35 24.10.2022
 
В СПЧ предложили запретить Красовскому работать в государственных СМИ

В СПЧ призвали запретить журналисту Красовскому работать в госСМИ и завести уголовное дело

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАнтон Красовский
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Антон Красовский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте России назвали высказывание журналиста Антона Красовского "омерзительным", отметив, что его слова могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, а также для запрета на работу в государственных СМИ, при этом один из членов СПЧ, осуждая журналиста, все же напомнил и о его добрых делах.
Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее в Telegram-канале СК РФ сообщил, что главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:39
Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским
"Подобные высказывания абсолютно неприемлемы с точки зрения журналистской этики, с точки зрения человеческой. Поэтому Маргарита Симоньян все сделала правильно. Я думаю, что после этого ему будет очень сложно вернуться к публичной работе журналистской", - говорится в заявлении члена СПЧ Владимира Соловьева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Член СПЧ Шота Горгадзе считает высказывания Красовского прямым основанием для возбуждения уголовного дела. "То, что сказал Антон Красовский, омерзительно и очевидно является прямым основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела. Безусловно, его слова никак не могут отражать ни мнение редакции RT, ни мнения даже мизерной части российского общества. Его слова - это плод его больного восприятия мира и морали. Поэтому ни о каком "временном отстранении" речи быть не может. Только увольнение по статье с "волчьим билетом", - заявил Горгадзе в своем Telegram-канале.
Запрет на работу в государственном СМИ мог бы быть минимальной мерой в отношении Красовского, считает ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. "На мой взгляд, обсуждать нечего, он не лучше укронацистских нелюдей. Минимум - это запрет на работу в государственных СМИ, а так-то - уголовное дело за разжигание ненависти", - отметил он у себя в Telegram.
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:28
Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях
Член СПЧ Ева Меркачева, комментируя высказывание Красовского, заявила, что его теперь "уж не совсем правильно называть" журналистом. "Трудно не оскотиниться в непростые времена, когда поднимается вся грязь с души. У Красовского это приобрело форму болезни. Очень жаль его. Но я не знаю ни одного журналиста, который бы рассуждал, как он. Так что не стоит его приводить в пример. Точнее, он просто пример развития недуга, который перешел в диагноз", - заявила Меркачева в своем Telegram-канале.
Журналист и член Совета Марина Ахмедова в Telegram назвала заявление Красовского преступным, а также раскритиковала реакцию Лукьяненко. "Прошу прощения, реакция на него писателя Лукьяненко более чем странная. Зачем сидеть и в ус не дуть, когда при тебе произносятся вопиющие вещи? Возражать надо, возражать. Хвататься за голову. Прекращать разговор. А не сидеть и кивать. Считаю, что оба друг друга стоили. Очень не хочется, чтобы Россия превращалась в Украину", - заметила Ахмедова.
По этому поводу высказалась журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова. "Я уверена, что Красовского сейчас бросили вообще все те, кого еще неделю назад он называл "добрыми приятелями". Так вышло, что я знаю людей, которым Красовский делал совершенно бескорыстное добро. Я убеждена, что в каждом человеке есть и доброе, и злое начало. Так вышло, что в нем взяло верх начало темное, злое. Но это не значит, что это самое доброе навсегда исчезло или что его не было", - написала Винокурова в своем Telegram-канале.
Антон Красовский на Открытом показе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 01:38
RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях
 
ОбществоАнтон КрасовскийМаргарита СимоньянСергей ЛукьяненкоРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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