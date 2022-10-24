https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826387092.html

В СПЧ предложили запретить Красовскому работать в государственных СМИ

В СПЧ предложили запретить Красовскому работать в государственных СМИ - РИА Новости, 24.10.2022

В СПЧ предложили запретить Красовскому работать в государственных СМИ

Члены Совета по правам человека при президенте России назвали высказывание журналиста Антона Красовского "омерзительным", отметив, что его слова могут стать... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T20:35

2022-10-24T20:35

2022-10-24T20:35

общество

антон красовский

маргарита симоньян

сергей лукьяненко

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте России назвали высказывание журналиста Антона Красовского "омерзительным", отметив, что его слова могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, а также для запрета на работу в государственных СМИ, при этом один из членов СПЧ, осуждая журналиста, все же напомнил и о его добрых делах.Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее в Telegram-канале СК РФ сообщил, что главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского."Подобные высказывания абсолютно неприемлемы с точки зрения журналистской этики, с точки зрения человеческой. Поэтому Маргарита Симоньян все сделала правильно. Я думаю, что после этого ему будет очень сложно вернуться к публичной работе журналистской", - говорится в заявлении члена СПЧ Владимира Соловьева, опубликованном в Telegram-канале Совета.Член СПЧ Шота Горгадзе считает высказывания Красовского прямым основанием для возбуждения уголовного дела. "То, что сказал Антон Красовский, омерзительно и очевидно является прямым основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела. Безусловно, его слова никак не могут отражать ни мнение редакции RT, ни мнения даже мизерной части российского общества. Его слова - это плод его больного восприятия мира и морали. Поэтому ни о каком "временном отстранении" речи быть не может. Только увольнение по статье с "волчьим билетом", - заявил Горгадзе в своем Telegram-канале.Запрет на работу в государственном СМИ мог бы быть минимальной мерой в отношении Красовского, считает ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. "На мой взгляд, обсуждать нечего, он не лучше укронацистских нелюдей. Минимум - это запрет на работу в государственных СМИ, а так-то - уголовное дело за разжигание ненависти", - отметил он у себя в Telegram.Член СПЧ Ева Меркачева, комментируя высказывание Красовского, заявила, что его теперь "уж не совсем правильно называть" журналистом. "Трудно не оскотиниться в непростые времена, когда поднимается вся грязь с души. У Красовского это приобрело форму болезни. Очень жаль его. Но я не знаю ни одного журналиста, который бы рассуждал, как он. Так что не стоит его приводить в пример. Точнее, он просто пример развития недуга, который перешел в диагноз", - заявила Меркачева в своем Telegram-канале.Журналист и член Совета Марина Ахмедова в Telegram назвала заявление Красовского преступным, а также раскритиковала реакцию Лукьяненко. "Прошу прощения, реакция на него писателя Лукьяненко более чем странная. Зачем сидеть и в ус не дуть, когда при тебе произносятся вопиющие вещи? Возражать надо, возражать. Хвататься за голову. Прекращать разговор. А не сидеть и кивать. Считаю, что оба друг друга стоили. Очень не хочется, чтобы Россия превращалась в Украину", - заметила Ахмедова.По этому поводу высказалась журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова. "Я уверена, что Красовского сейчас бросили вообще все те, кого еще неделю назад он называл "добрыми приятелями". Так вышло, что я знаю людей, которым Красовский делал совершенно бескорыстное добро. Я убеждена, что в каждом человеке есть и доброе, и злое начало. Так вышло, что в нем взяло верх начало темное, злое. Но это не значит, что это самое доброе навсегда исчезло или что его не было", - написала Винокурова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221024/zakharova-1826280913.html

https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826171366.html

https://ria.ru/20221024/simonyan-1826152193.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, антон красовский, маргарита симоньян, сергей лукьяненко, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч)