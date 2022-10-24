https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826184016.html
Бастрыкину доложат о словах журналиста Красовского об украинских детях
Бастрыкину доложат о словах журналиста Красовского об украинских детях - РИА Новости, 24.10.2022
Бастрыкину доложат о словах журналиста Красовского об украинских детях
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о резких высказываниях журналиста Антона Красовского, сообщается в Telegram-канале российского РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:26
2022-10-24T10:26
2022-10-24T15:22
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
антон красовский
александр бастрыкин
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о резких высказываниях журналиста Антона Красовского, сообщается в Telegram-канале российского СК.Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, якобы "Украина оккупирована москалями". Красовский на это ответил: "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали, — и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей"."Председатель СК России запросил доклады по происшествиям в Москве. <...> А. А. Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", — говорится в сообщении.Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова.
https://ria.ru/20220228/krasovskiy-1775698754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), антон красовский, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Антон Красовский, Александр Бастрыкин
10:26 24.10.2022 (обновлено: 15:22 24.10.2022)
Бастрыкину доложат о словах журналиста Красовского об украинских детях
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о словах журналиста Красовского об украинских детях