https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826171366.html

Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях

Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях - РИА Новости, 24.10.2022

Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях

Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:28

2022-10-24T09:28

2022-10-24T11:47

антон красовский

сергей лукьяненко

маргарита симоньян

украина

общество

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях."Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", — написал он в своем канале в Telegram.Красовский ранее позвал в свою передачу на RT писателя Сергея Лукьяненко. Во время эфира гость рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Ведущий на это ответил, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали — и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что сотрудничество телеканала с ним остановлено. Запись эфира удалена.Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по этой ситуации.

https://ria.ru/20220228/krasovskiy-1775698754.html

украина

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Влада Копылова

антон красовский, сергей лукьяненко, маргарита симоньян, украина, общество