09:28 24.10.2022 (обновлено: 11:47 24.10.2022)
Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях
Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях
Антон Красовский. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях.
"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", — написал он в своем канале в Telegram.
Красовский ранее позвал в свою передачу на RT писателя Сергея Лукьяненко. Во время эфира гость рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Ведущий на это ответил, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали — и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что сотрудничество телеканала с ним остановлено. Запись эфира удалена.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по этой ситуации.
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