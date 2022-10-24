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Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях - РИА Новости, 24.10.2022
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Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях
Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях - РИА Новости, 24.10.2022
Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях
Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:28
2022-10-24T11:47
антон красовский
сергей лукьяненко
маргарита симоньян
украина
общество
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях."Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", — написал он в своем канале в Telegram.Красовский ранее позвал в свою передачу на RT писателя Сергея Лукьяненко. Во время эфира гость рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Ведущий на это ответил, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали — и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что сотрудничество телеканала с ним остановлено. Запись эфира удалена.Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по этой ситуации.
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антон красовский, сергей лукьяненко, маргарита симоньян, украина, общество
Антон Красовский, Сергей Лукьяненко, Маргарита Симоньян, Украина, Общество
09:28 24.10.2022 (обновлено: 11:47 24.10.2022)
 
Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях

Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание об украинских детях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАнтон Красовский
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Антон Красовский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях.
"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", — написал он в своем канале в Telegram.
Красовский ранее позвал в свою передачу на RT писателя Сергея Лукьяненко. Во время эфира гость рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Ведущий на это ответил, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали — и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что сотрудничество телеканала с ним остановлено. Запись эфира удалена.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по этой ситуации.
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