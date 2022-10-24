17:06 24.10.2022 (обновлено: 17:16 24.10.2022)
Кот Ларри с Даунинг-стрит ждет икру и лобстеров от нового премьера
Кот Ларри с Даунинг-стрит ждет икру и лобстеров от нового премьера Британии Сунака
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Главный мышелов британского премьер-министра ожидает икру и лобстеров в своем меню в связи с избранием Риши Сунака новым лидером страны, чье состояние оценивается в сотни миллионов фунтов.
"Риши Сунак станет премьер-министром. У его семьи полно денег, поэтому меня ждут икра и лобстеры в меню с завтрашнего дня", - говорится в сообщении кота в Twitter.
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Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он стал новым лидером правящей Консервативной партии и главой британского правительства.
Британские СМИ неоднократно отмечали, что жена Сунака Акшата Мурти "богаче самой королевы", ведь ее отец - индийский миллиардер Нараяна Мурти, основавший в Индии крупную IT-компанию Infosys. Из-за состояния жены в размере более 700 миллионов фунтов тогдашний глава минфина не раз подвергался шквалу критики. Так, в апреле этого года Акшату обвинили в уклонении от уплаты налогов на зарубежные доходы.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
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