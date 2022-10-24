https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826276385.html

В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе

В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе - РИА Новости, 24.10.2022

В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе

Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза, заявил в понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:28

2022-10-24T14:28

2022-10-24T14:28

распространение коронавируса

в мире

европа

воз

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 24 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза, заявил в понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."Как мы и прогнозировали, осенний всплеск заболеваемости привел к тому, что с начала сентября число случаев заболевания в регионе утроилось. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% новых случаев заболевания в мире и 42% новых смертей в мире", - заявил Клюге на брифинге.Он добавил, что по последним данным, в Европе зарегистрировано свыше 260 миллионов случаев коронавируса и 2,1 миллиона летальных исходов, всего было введено более 1,6 миллиарда доз вакцины.Глава бюро ВОЗ также подчеркнул, что одновременная циркуляция гриппа и COVID-19 представляет особую угрозу для пожилых, людей с ослабленных иммунитетом, беременных женщин и новорожденных. По словам Клюге, вакцинация остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с распространением гриппа и коронавируса. -0-

https://ria.ru/20221023/koronavirus-1826140661.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, европа, воз, коронавирус covid-19