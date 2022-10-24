https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826276385.html
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе - РИА Новости, 24.10.2022
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе
Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза, заявил в понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:28
2022-10-24T14:28
2022-10-24T14:28
распространение коронавируса
в мире
европа
воз
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 24 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза, заявил в понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."Как мы и прогнозировали, осенний всплеск заболеваемости привел к тому, что с начала сентября число случаев заболевания в регионе утроилось. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% новых случаев заболевания в мире и 42% новых смертей в мире", - заявил Клюге на брифинге.Он добавил, что по последним данным, в Европе зарегистрировано свыше 260 миллионов случаев коронавируса и 2,1 миллиона летальных исходов, всего было введено более 1,6 миллиарда доз вакцины.Глава бюро ВОЗ также подчеркнул, что одновременная циркуляция гриппа и COVID-19 представляет особую угрозу для пожилых, людей с ослабленных иммунитетом, беременных женщин и новорожденных. По словам Клюге, вакцинация остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с распространением гриппа и коронавируса. -0-
https://ria.ru/20221023/koronavirus-1826140661.html
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, воз, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Европа, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе
ВОЗ: число заражений коронавирусом в Европе выросло втрое с начала сентября
ЦЮРИХ, 24 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза, заявил в понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Как мы и прогнозировали, осенний всплеск заболеваемости привел к тому, что с начала сентября число случаев заболевания в регионе утроилось. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% новых случаев заболевания в мире и 42% новых смертей в мире", - заявил Клюге на брифинге.
Он добавил, что по последним данным, в Европе зарегистрировано свыше 260 миллионов случаев коронавируса и 2,1 миллиона летальных исходов, всего было введено более 1,6 миллиарда доз вакцины.
Глава бюро ВОЗ также подчеркнул, что одновременная циркуляция гриппа и COVID-19 представляет особую угрозу для пожилых, людей с ослабленных иммунитетом, беременных женщин и новорожденных. По словам Клюге, вакцинация остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с распространением гриппа и коронавируса. -0-