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В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе - РИА Новости, 24.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826276385.html
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе - РИА Новости, 24.10.2022
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе
Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза, заявил в понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:28
2022-10-24T14:28
распространение коронавируса
в мире
европа
воз
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 24 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза, заявил в понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."Как мы и прогнозировали, осенний всплеск заболеваемости привел к тому, что с начала сентября число случаев заболевания в регионе утроилось. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% новых случаев заболевания в мире и 42% новых смертей в мире", - заявил Клюге на брифинге.Он добавил, что по последним данным, в Европе зарегистрировано свыше 260 миллионов случаев коронавируса и 2,1 миллиона летальных исходов, всего было введено более 1,6 миллиарда доз вакцины.Глава бюро ВОЗ также подчеркнул, что одновременная циркуляция гриппа и COVID-19 представляет особую угрозу для пожилых, людей с ослабленных иммунитетом, беременных женщин и новорожденных. По словам Клюге, вакцинация остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с распространением гриппа и коронавируса. -0-
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в мире, европа, воз, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Европа, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
14:28 24.10.2022
 
В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе

ВОЗ: число заражений коронавирусом в Европе выросло втрое с начала сентября

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЛюди в Венеции во время пандемии COVID-19
Люди в Венеции во время пандемии COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди в Венеции во время пандемии COVID-19. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 24 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза, заявил в понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Как мы и прогнозировали, осенний всплеск заболеваемости привел к тому, что с начала сентября число случаев заболевания в регионе утроилось. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% новых случаев заболевания в мире и 42% новых смертей в мире", - заявил Клюге на брифинге.
Он добавил, что по последним данным, в Европе зарегистрировано свыше 260 миллионов случаев коронавируса и 2,1 миллиона летальных исходов, всего было введено более 1,6 миллиарда доз вакцины.
Глава бюро ВОЗ также подчеркнул, что одновременная циркуляция гриппа и COVID-19 представляет особую угрозу для пожилых, людей с ослабленных иммунитетом, беременных женщин и новорожденных. По словам Клюге, вакцинация остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с распространением гриппа и коронавируса. -0-
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Распространение коронавирусаВ миреЕвропаВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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