https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826214303.html

В Москве за сутки госпитализировали 89 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 89 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 89 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 555 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:39

2022-10-24T11:39

2022-10-24T11:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 555 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 555, госпитализированы 89 человек, выздоровели 603 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 756 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 225 569 случаев коронавируса, выздоровели 3 034 464 человека, умерли 46 538 человек.

https://ria.ru/20221023/koronavirus-1826140661.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва