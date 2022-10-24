https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826214303.html
В Москве за сутки госпитализировали 89 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 89 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 89 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 555 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:39
2022-10-24T11:39
2022-10-24T11:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 555 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 555, госпитализированы 89 человек, выздоровели 603 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 756 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 225 569 случаев коронавируса, выздоровели 3 034 464 человека, умерли 46 538 человек.
https://ria.ru/20221023/koronavirus-1826140661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 89 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 555 новых случаев заражения коронавирусом