https://ria.ru/20221024/koltreyn-1826179998.html
Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере"
Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере" - РИА Новости, 24.10.2022
Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере"
Причиной смерти шотландского актера Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, стала множественная органная недостаточность, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:15
2022-10-24T10:15
2022-10-24T10:15
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Причиной смерти шотландского актера Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, стала множественная органная недостаточность, сообщает газета Independent."По некоторым данным, Колтрейн умер от множественной органной недостаточности", - говорится в сообщении.Согласно свидетельству о смерти, актер страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца, пишет издание.Актер скончался в возрасте 72 лет 14 октября. Колтрейн, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, кроме того, принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада", "Ван Хельсинг" и множестве других картин, а также озвучивал персонажей известных мультфильмов. Он является обладателем премии BAFTA и удостоен ордена Британской империи.
https://ria.ru/20221014/koltreyn-1824211480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гарри поттер, кино
Культура, Новости культуры, Гарри Поттер, Кино
Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере"
Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида, умер из-за отказа внутренних органов