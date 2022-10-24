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Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере" - РИА Новости, 24.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221024/koltreyn-1826179998.html
Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере"
Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере" - РИА Новости, 24.10.2022
Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере"
Причиной смерти шотландского актера Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, стала множественная органная недостаточность, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:15
2022-10-24T10:15
культура
новости культуры
гарри поттер
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Причиной смерти шотландского актера Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, стала множественная органная недостаточность, сообщает газета Independent."По некоторым данным, Колтрейн умер от множественной органной недостаточности", - говорится в сообщении.Согласно свидетельству о смерти, актер страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца, пишет издание.Актер скончался в возрасте 72 лет 14 октября. Колтрейн, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, кроме того, принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада", "Ван Хельсинг" и множестве других картин, а также озвучивал персонажей известных мультфильмов. Он является обладателем премии BAFTA и удостоен ордена Британской империи.
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новости культуры, гарри поттер, кино
Культура, Новости культуры, Гарри Поттер, Кино
10:15 24.10.2022
 
Стала известна причина смерти исполнителя роли Хагрида в "Гарри Поттере"

Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида, умер из-за отказа внутренних органов

© AP Photo / Joel RyanАктер Робби Колтрейн
Актер Робби Колтрейн - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Joel Ryan
Актер Робби Колтрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Причиной смерти шотландского актера Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, стала множественная органная недостаточность, сообщает газета Independent.
"По некоторым данным, Колтрейн умер от множественной органной недостаточности", - говорится в сообщении.
Согласно свидетельству о смерти, актер страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца, пишет издание.
Актер скончался в возрасте 72 лет 14 октября. Колтрейн, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, кроме того, принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада", "Ван Хельсинг" и множестве других картин, а также озвучивал персонажей известных мультфильмов. Он является обладателем премии BAFTA и удостоен ордена Британской империи.
Робби Колтрейн (сыгравший роль Хагрида) на премьере фильма Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 22:28
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