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Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30

Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30 - РИА Новости, 24.10.2022

Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30

При крушении истребителя Су-30 в Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, посетивший их... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T07:24

2022-10-24T07:24

2022-10-24T10:18

игорь кобзев

иркутская область

россия

су-30

крушение су-30 в иркутске

происшествия

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ИРКУТСК, 24 окт — РИА Новости. При крушении истребителя Су-30 в Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, посетивший их семьи."Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности — испытания летательных аппаратов. Небо было действительно его призванием", — написал руководитель региона в Telegram.Он отметил, что Конюшин был награжден медалями Минобороны "За отличие в военной службе", а два года назад получил звание "Заслуженный летчик-испытатель".У него остались жена и двое детей. В разговоре с родными губернатор выяснил, что дочка Максима Вячеславовича тяжело переносит случившееся, он пообещал, что семье окажут психологическую помощь.Кроме того, власти региона будут просить мэра Москвы Сергея Собянина содействовать в захоронении Максима Конюшина на Троекуровском кладбище столицы, где покоятся его родители. Об этом попросили супруга и брат погибшего летчика.Второй погибший — майор Виктор Викторович Крюков — родом с Украины, родился в семье военного летчика, продолжил Кобзев.Он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт, выполнял испытательные полеты в Ахтубинске, а десять лет назад с женой переехал в Иркутск.Сослуживцы отмечают, что самолеты были жизнью Крюкова.Губернатор Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.Истребитель Су-30 упал накануне во время испытательного полета. Самолет рухнул на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Оба летчика погибли, на земле никто не пострадал.

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/irkutsk-1826056482.html

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игорь кобзев, иркутская область, россия, су-30, крушение су-30 в иркутске, происшествия