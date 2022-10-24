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Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30
Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30 - РИА Новости, 24.10.2022
Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30
При крушении истребителя Су-30 в Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, посетивший их... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T07:24
2022-10-24T07:24
2022-10-24T10:18
игорь кобзев
иркутская область
россия
су-30
крушение су-30 в иркутске
происшествия
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ИРКУТСК, 24 окт — РИА Новости. При крушении истребителя Су-30 в Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, посетивший их семьи."Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности — испытания летательных аппаратов. Небо было действительно его призванием", — написал руководитель региона в Telegram.Он отметил, что Конюшин был награжден медалями Минобороны "За отличие в военной службе", а два года назад получил звание "Заслуженный летчик-испытатель".У него остались жена и двое детей. В разговоре с родными губернатор выяснил, что дочка Максима Вячеславовича тяжело переносит случившееся, он пообещал, что семье окажут психологическую помощь.Кроме того, власти региона будут просить мэра Москвы Сергея Собянина содействовать в захоронении Максима Конюшина на Троекуровском кладбище столицы, где покоятся его родители. Об этом попросили супруга и брат погибшего летчика.Второй погибший — майор Виктор Викторович Крюков — родом с Украины, родился в семье военного летчика, продолжил Кобзев.Он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт, выполнял испытательные полеты в Ахтубинске, а десять лет назад с женой переехал в Иркутск.Сослуживцы отмечают, что самолеты были жизнью Крюкова.Губернатор Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.Истребитель Су-30 упал накануне во время испытательного полета. Самолет рухнул на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Оба летчика погибли, на земле никто не пострадал.
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/irkutsk-1826056482.html
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игорь кобзев, иркутская область, россия, су-30, крушение су-30 в иркутске, происшествия
Игорь Кобзев, Иркутская область, Россия, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске, Происшествия
07:24 24.10.2022 (обновлено: 10:18 24.10.2022)
Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30
Губернатор Кобзев сообщил, что в Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков
ИРКУТСК, 24 окт — РИА Новости.
При крушении истребителя Су-30 в Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков, сообщил
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, посетивший их семьи.
"Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности — испытания летательных аппаратов. Небо было действительно его призванием", — написал руководитель региона в Telegram.
Он отметил, что Конюшин был награжден медалями Минобороны "За отличие в военной службе", а два года назад получил звание "Заслуженный летчик-испытатель".
У него остались жена и двое детей. В разговоре с родными губернатор выяснил, что дочка Максима Вячеславовича тяжело переносит случившееся, он пообещал, что семье окажут психологическую помощь.
Кроме того, власти региона будут просить мэра Москвы Сергея Собянина
содействовать в захоронении Максима Конюшина на Троекуровском кладбище столицы, где покоятся его родители. Об этом попросили супруга и брат погибшего летчика.
Второй погибший — майор Виктор Викторович Крюков — родом с Украины
, родился в семье военного летчика, продолжил Кобзев.
Он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт, выполнял испытательные полеты в Ахтубинске, а десять лет назад с женой переехал в Иркутск.
Сослуживцы отмечают, что самолеты были жизнью Крюкова.
Губернатор Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.
Истребитель Су-30 упал накануне во время испытательного полета. Самолет рухнул на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Оба летчика погибли, на земле никто не пострадал.