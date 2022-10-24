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СМИ: КНДР открыла огонь из РСЗО после стрельбы со стороны Южной Кореи - РИА Новости, 24.10.2022
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СМИ: КНДР открыла огонь из РСЗО после стрельбы со стороны Южной Кореи
СМИ: КНДР открыла огонь из РСЗО после стрельбы со стороны Южной Кореи - РИА Новости, 24.10.2022
СМИ: КНДР открыла огонь из РСЗО после стрельбы со стороны Южной Кореи
КНДР открыла огонь из реактивной системы залпового огня в ответ на, как утверждается, выстрелы со стороны Южной Кореи, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T00:32
2022-10-24T00:52
в мире
южная корея
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. КНДР открыла огонь из реактивной системы залпового огня в ответ на, как утверждается, выстрелы со стороны Южной Кореи, передает агентство Рейтер со ссылкой на ЦТАК. Ранее агентство Ренхап сообщило, что южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как северокорейское судно якобы пересекло морскую границу.Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года на фоне непрекращающихся северокорейских ракетных испытаний и военных учений. На переговорах лидеров КНДР и Южной Кореи в 2018 году было подписано многообещающее соглашение между министрами обороны, направленное на предотвращение рисков военного конфликта.Вместе с тем, Южная Корея и США проводят крупномасштабные военные учения против КНДР, в ответ на которые Пхеньян не прекращает пуски баллистических ракет, полеты авиации близ границ с Южной Кореей и артиллерийские стрельбы.
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в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
00:32 24.10.2022 (обновлено: 00:52 24.10.2022)
 
СМИ: КНДР открыла огонь из РСЗО после стрельбы со стороны Южной Кореи

Reuters: КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. КНДР открыла огонь из реактивной системы залпового огня в ответ на, как утверждается, выстрелы со стороны Южной Кореи, передает агентство Рейтер со ссылкой на ЦТАК.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как северокорейское судно якобы пересекло морскую границу.
"Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи", - говорится в сообщении агентства.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года на фоне непрекращающихся северокорейских ракетных испытаний и военных учений.
На переговорах лидеров КНДР и Южной Кореи в 2018 году было подписано многообещающее соглашение между министрами обороны, направленное на предотвращение рисков военного конфликта.
Вместе с тем, Южная Корея и США проводят крупномасштабные военные учения против КНДР, в ответ на которые Пхеньян не прекращает пуски баллистических ракет, полеты авиации близ границ с Южной Кореей и артиллерийские стрельбы.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
00:27
СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР
 
В миреЮжная Корея
 
 
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