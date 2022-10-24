https://ria.ru/20221024/kmsp-1826187058.html

Доля МСБ в закупках госкомпаний приблизилась к 50 процентам

Доля МСБ в закупках госкомпаний приблизилась к 50 процентам - РИА Новости, 24.10.2022

Доля МСБ в закупках госкомпаний приблизилась к 50 процентам

За девять месяцев текущего года доля малых и средних предприятий в поставках для закупок госкомпаний стала рекордной, составив почти половину (48,5%) от общего... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:37

2022-10-24T10:37

2022-10-24T10:37

россия

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. За девять месяцев текущего года доля малых и средних предприятий в поставках для закупок госкомпаний стала рекордной, составив почти половину (48,5%) от общего объема, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 31%, а в 2020-м - не достигал даже 20%. Суммарный объем закупок у МСП-поставщиков за три квартала уже превысил 3 триллиона рублей, говорится в сообщении."Повышение доступа субъектов МСП к рынкам сбыта — одна из мер государственной поддержки. Цифры в этой области показывают положительную динамику. За 9 месяцев этого года между крупными компаниями и субъектами МСП заключены контракты на сумму более 3 триллионов рублей — показатель вырос на 11,3% по сравнению с 2021 годом. Это подтверждает и конкурентоспособность МСП как исполнителей корпоративного и государственного заказа, и эффективность мероприятий, которые мы реализуем в этой сфере", – сказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба министерства.По данным КМСП, за январь-сентябрь 2022 года малые и средние предприятия заключили более 537 тысяч договоров о закупках. При этом приведенные цифры не учитывают более 900 крупнейших заказчиков, попавших под санкции, которые не размещают свои закупки в Единой информационной системе."Для малого и среднего бизнеса участие в закупках по 223-ФЗ (госзакупки) — это возможность нивелировать потерю рынков сбыта, ставших недоступными для них в том числе из-за введения антироссийских санкций. Помимо этого, закупки для предпринимателей являются еще одним вариантом для реализации их товаров или услуг. Важно и то, что участие в закупках означает для малого и среднего бизнеса наличие постоянного источника дохода, поскольку эта сфера мало подвержена влиянию внешних факторов. Она остается стабильной даже в период турбулентности в экономике, давая предпринимателям возможность постоянного сбыта", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.С начала 2022 года наибольший прирост объемов закупок показал малый и средний бизнес Сахалинской области (471%), Крыма (414%), Астраханской (294%) и Оренбургской областей (292%), а также Карелии (279%). Больше остальных по сравнению с прошлогодними выросли объемы закупок спортивных товаров (в 12 раз), одежды (более 5 раз), услуг по обеспечению питанием (в 5 раз), инструментов и медицинского оборудования (в 2,5 раза), а также медпрепаратов и материалов (в 2,4 раза)."Сегодня стать поставщиком в рамках закупок по 223-ФЗ по силам даже начинающему предпринимателю. Изучив запросы заказчиков, и увидев потребности в производимой им продукции, необходимо подать заявку на участие в торгах. Сделать это можно через сервис "Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ" на МСП.РФ, где агрегируются данные с семи электронных торговых площадок (ЭТП), или на конкретной площадке. Уже около 200 предпринимателей заключили договоры на ЭТП, перейдя на них с Цифровой платформы. Общий объем этих закупок составил порядка 725 миллионов рублей. Участие в закупках малого объема (до 500 тысяч рублей) особенно востребовано теми, кто недавно открыл свое дело. Чтобы облегчить выход на рынок закупок новичков, мы открыли на МСП.РФ прием обращений и консультации через сервис "Гид по закупкам", — сказал Исаевич.Сегодня по закону, госкомпании должны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тысяч. Мониторинг выполнения данных требований ведет Корпорация МСП. Согласно нацпроекту по развитию МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, к 2024 году закупки крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков составят 5 триллионов рублей.

https://ria.ru/20221022/biznes-1825930748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, экономика