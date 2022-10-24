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Китай сократил импорт газа и нефти - РИА Новости, 24.10.2022
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Китай сократил импорт газа и нефти
Китай сократил импорт газа и нефти - РИА Новости, 24.10.2022
Китай сократил импорт газа и нефти
Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти и природного газа в годовом выражении на 4,3 и 9,5 процента соответственно,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:24
2022-10-24T19:45
китай
в мире
природный газ
нефть
импорт
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ПЕКИН, 24 окт — РИА Новости. Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти и природного газа в годовом выражении на 4,3 и 9,5 процента соответственно, следует из данных главного таможенного управления КНР.С января по сентябрь в страну из-за рубежа прибыло 370,406 миллиона тонн нефти. Это обошлось Китаю в 272,460 миллиарда долларов — на 47 процентов дороже, чем за аналогичный период в прошлом году. Отдельно в сентябре республика импортировала 40,242 миллиона тонн нефти на 37,04 миллиарда долларов.Объем импорта природного газа за первые три квартала составил 81,163 миллиона тонн, что обошлось в 49,67 миллиарда долларов. Это на 43,9 процента больше, чем в прошлом году. Отдельно в сентябре Китай импортировал 10,14 миллиона тонн газа на 7,28 миллиарда долларов.Помимо этого, за отчетный период импорт угля составил 200,92 миллиона тонн, уменьшившись таким образом на 12,7 процента. При этом потрачено было 23,018 миллиарда долларов, что на 43,3 процента больше в годовом выражении.За прошлый год Китай импортировал 512,98 миллиона тонн нефти, 121,356 миллиона тонн природного газа и 323,21 миллиона тонн угля.
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китай, в мире, природный газ, нефть, импорт
Китай, В мире, Природный газ, Нефть, Импорт
19:24 24.10.2022 (обновлено: 19:45 24.10.2022)
 
Китай сократил импорт газа и нефти

Китай за три квартала 2022 года сократил импорт газа на 9,5%, нефти — на 4,3%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 окт — РИА Новости. Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти и природного газа в годовом выражении на 4,3 и 9,5 процента соответственно, следует из данных главного таможенного управления КНР.
С января по сентябрь в страну из-за рубежа прибыло 370,406 миллиона тонн нефти. Это обошлось Китаю в 272,460 миллиарда долларов — на 47 процентов дороже, чем за аналогичный период в прошлом году. Отдельно в сентябре республика импортировала 40,242 миллиона тонн нефти на 37,04 миллиарда долларов.
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Объем импорта природного газа за первые три квартала составил 81,163 миллиона тонн, что обошлось в 49,67 миллиарда долларов. Это на 43,9 процента больше, чем в прошлом году. Отдельно в сентябре Китай импортировал 10,14 миллиона тонн газа на 7,28 миллиарда долларов.
Помимо этого, за отчетный период импорт угля составил 200,92 миллиона тонн, уменьшившись таким образом на 12,7 процента. При этом потрачено было 23,018 миллиарда долларов, что на 43,3 процента больше в годовом выражении.
За прошлый год Китай импортировал 512,98 миллиона тонн нефти, 121,356 миллиона тонн природного газа и 323,21 миллиона тонн угля.
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