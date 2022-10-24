https://ria.ru/20221024/kitay-1826376200.html

Китай сократил импорт газа и нефти

Китай сократил импорт газа и нефти - РИА Новости, 24.10.2022

Китай сократил импорт газа и нефти

Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти и природного газа в годовом выражении на 4,3 и 9,5 процента соответственно,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:24

2022-10-24T19:24

2022-10-24T19:45

китай

в мире

природный газ

нефть

импорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/85/1562498545_0:186:3310:2048_1920x0_80_0_0_aa2247f870325b7b707f62e397e4a619.jpg

ПЕКИН, 24 окт — РИА Новости. Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти и природного газа в годовом выражении на 4,3 и 9,5 процента соответственно, следует из данных главного таможенного управления КНР.С января по сентябрь в страну из-за рубежа прибыло 370,406 миллиона тонн нефти. Это обошлось Китаю в 272,460 миллиарда долларов — на 47 процентов дороже, чем за аналогичный период в прошлом году. Отдельно в сентябре республика импортировала 40,242 миллиона тонн нефти на 37,04 миллиарда долларов.Объем импорта природного газа за первые три квартала составил 81,163 миллиона тонн, что обошлось в 49,67 миллиарда долларов. Это на 43,9 процента больше, чем в прошлом году. Отдельно в сентябре Китай импортировал 10,14 миллиона тонн газа на 7,28 миллиарда долларов.Помимо этого, за отчетный период импорт угля составил 200,92 миллиона тонн, уменьшившись таким образом на 12,7 процента. При этом потрачено было 23,018 миллиарда долларов, что на 43,3 процента больше в годовом выражении.За прошлый год Китай импортировал 512,98 миллиона тонн нефти, 121,356 миллиона тонн природного газа и 323,21 миллиона тонн угля.

https://ria.ru/20221024/es-1826318314.html

https://ria.ru/20221024/nervy-1826336888.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, в мире, природный газ, нефть, импорт