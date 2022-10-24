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Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3% - РИА Новости, 24.10.2022
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https://ria.ru/20221024/kitay-1826326216.html
Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3%
Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3% - РИА Новости, 24.10.2022
Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3%
В сентябре этого года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 6,3% в годовом исчислении,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:28
2022-10-24T16:28
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В сентябре этого года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 6,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.Показатель добавленной стоимости в промышленности используется для измерения активности крупных предприятий, ежегодные доходы от хозяйственной деятельности каждого из которых составляют 20 миллионав юаней (около 2,81 миллиона долларов) и выше.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826325412.html
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Артем Смирнов
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
16:28 24.10.2022
 

Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3%

© AFP 2022 / STRРабочий на заводе по производству электроники в Хуайане, Китай
Рабочий на заводе по производству электроники в Хуайане, Китай - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / STR
Рабочий на заводе по производству электроники в Хуайане, Китай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В сентябре этого года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 6,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.
Показатель добавленной стоимости в промышленности используется для измерения активности крупных предприятий, ежегодные доходы от хозяйственной деятельности каждого из которых составляют 20 миллионав юаней (около 2,81 миллиона долларов) и выше.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:26Россия-Китай: Главное
Объем внешней торговли товарами Китая вырос на 9,9% за 9 месяцев
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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