https://ria.ru/20221024/kitay-1826326216.html
Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3%
Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3% - РИА Новости, 24.10.2022
Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3%
В сентябре этого года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 6,3% в годовом исчислении,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:28
2022-10-24T16:28
2022-10-24T16:28
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В сентябре этого года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 6,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.Показатель добавленной стоимости в промышленности используется для измерения активности крупных предприятий, ежегодные доходы от хозяйственной деятельности каждого из которых составляют 20 миллионав юаней (около 2,81 миллиона долларов) и выше.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826325412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай