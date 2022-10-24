https://ria.ru/20221024/kitay-1826326216.html

Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3%

Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3% - РИА Новости, 24.10.2022

Объем промышленного производства в Китае в сентябре 2022 года вырос на 6,3%

В сентябре этого года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 6,3% в годовом исчислении,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:28

2022-10-24T16:28

2022-10-24T16:28

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В сентябре этого года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 6,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.Показатель добавленной стоимости в промышленности используется для измерения активности крупных предприятий, ежегодные доходы от хозяйственной деятельности каждого из которых составляют 20 миллионав юаней (около 2,81 миллиона долларов) и выше.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826325412.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай