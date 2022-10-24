16:21 24.10.2022 (обновлено: 16:22 24.10.2022)
Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе"
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкXX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине
МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Симпозиум и специальная программа "Китай и мир в новом походе", организованная Медиакорпорацией Китая в Северной Америке, официально стартовала.
Проект объединил сильнейших международных экспертов. Это заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, главный переводчик при визите Ричарда Никсона в Китай Фу Лиминь, экс-советник Белого дома по охране окружающей среды Томас Гейл, исполнительный секретарь Секретариата Конвенции о биоразнообразии ООН Элизабет Мрема и другие политики, представители международных организаций и ученые.
Все они отметили ключевую роль Китая в мировом развитии новой эпохи и высоко оценили выдающиеся достижения страны в искоренении бедности, борьбе с загрязнением атмосферы и снижении выбросов.
Особое внимание участники уделили теме “модернизации в китайском стиле”，представленной на 20-м съезде КПК, и согласились, что эта инициатива будет иметь огромное значение для устойчивого развития всей планеты.