https://ria.ru/20221024/kitay-1826322534.html

Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе"

Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе" - РИА Новости, 24.10.2022

Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе"

Симпозиум и специальная программа "Китай и мир в новом походе", организованная Медиакорпорацией Китая в Северной Америке, официально стартовала. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:21

2022-10-24T16:21

2022-10-24T16:22

россия-китай: главное

китай

оон

северная америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg

МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Симпозиум и специальная программа "Китай и мир в новом походе", организованная Медиакорпорацией Китая в Северной Америке, официально стартовала.Проект объединил сильнейших международных экспертов. Это заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, главный переводчик при визите Ричарда Никсона в Китай Фу Лиминь, экс-советник Белого дома по охране окружающей среды Томас Гейл, исполнительный секретарь Секретариата Конвенции о биоразнообразии ООН Элизабет Мрема и другие политики, представители международных организаций и ученые.Все они отметили ключевую роль Китая в мировом развитии новой эпохи и высоко оценили выдающиеся достижения страны в искоренении бедности, борьбе с загрязнением атмосферы и снижении выбросов.Особое внимание участники уделили теме “модернизации в китайском стиле”，представленной на 20-м съезде КПК, и согласились, что эта инициатива будет иметь огромное значение для устойчивого развития всей планеты.

https://ria.ru/20221021/kitay-1825676559.html

китай

северная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, оон, северная америка