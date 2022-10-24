Рейтинг@Mail.ru
Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе" - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221024/kitay-1826322534.html
Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе"
Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе" - РИА Новости, 24.10.2022
Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе"
Симпозиум и специальная программа "Китай и мир в новом походе", организованная Медиакорпорацией Китая в Северной Америке, официально стартовала. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:21
2022-10-24T16:22
россия-китай: главное
китай
оон
северная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg
МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Симпозиум и специальная программа "Китай и мир в новом походе", организованная Медиакорпорацией Китая в Северной Америке, официально стартовала.Проект объединил сильнейших международных экспертов. Это заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, главный переводчик при визите Ричарда Никсона в Китай Фу Лиминь, экс-советник Белого дома по охране окружающей среды Томас Гейл, исполнительный секретарь Секретариата Конвенции о биоразнообразии ООН Элизабет Мрема и другие политики, представители международных организаций и ученые.Все они отметили ключевую роль Китая в мировом развитии новой эпохи и высоко оценили выдающиеся достижения страны в искоренении бедности, борьбе с загрязнением атмосферы и снижении выбросов.Особое внимание участники уделили теме “модернизации в китайском стиле”，представленной на 20-м съезде КПК, и согласились, что эта инициатива будет иметь огромное значение для устойчивого развития всей планеты.
https://ria.ru/20221021/kitay-1825676559.html
китай
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_04ef075041749ffeeb0a560c41004479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, оон, северная америка
Россия-Китай: Главное, Китай, ООН, Северная Америка
16:21 24.10.2022 (обновлено: 16:22 24.10.2022)
 

Стартовал новый проект Медиакорпорации Китая "Китай и мир в новом походе"

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкXX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Симпозиум и специальная программа "Китай и мир в новом походе", организованная Медиакорпорацией Китая в Северной Америке, официально стартовала.
Проект объединил сильнейших международных экспертов. Это заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, главный переводчик при визите Ричарда Никсона в Китай Фу Лиминь, экс-советник Белого дома по охране окружающей среды Томас Гейл, исполнительный секретарь Секретариата Конвенции о биоразнообразии ООН Элизабет Мрема и другие политики, представители международных организаций и ученые.
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:26Россия-Китай: Главное
Китай установил дипломатические отношения со 181 страной
Все они отметили ключевую роль Китая в мировом развитии новой эпохи и высоко оценили выдающиеся достижения страны в искоренении бедности, борьбе с загрязнением атмосферы и снижении выбросов.
Особое внимание участники уделили теме “модернизации в китайском стиле”，представленной на 20-м съезде КПК, и согласились, что эта инициатива будет иметь огромное значение для устойчивого развития всей планеты.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайООНСеверная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала