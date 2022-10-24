https://ria.ru/20221024/kino-1825670397.html

Кто изображен на знаменитых картинах: любовь, трагедии и страсти моделей

Кто изображен на знаменитых картинах: любовь, трагедии и страсти моделей - РИА Новости, 24.10.2022

Кто изображен на знаменитых картинах: любовь, трагедии и страсти моделей

Знаменитых портретов много, но мы не всегда знаем, кто на них изображен. Иногда за холстом скрывается настоящая детективная история. Прерафаэлиты восхищались... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:00

2022-10-24T08:00

2022-10-24T08:13

константин коровин

василий поленов

клод дебюсси

рим

италия

русский музей

культура

питер пауль рубенс

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Знаменитых портретов много, но мы не всегда знаем, кто на них изображен. Иногда за холстом скрывается настоящая детективная история. Прерафаэлиты восхищались красотой дочери конюха, Кустодиев искал купчих среди студенток, а Кипренский определил свою модель в воспитательный пансион. О том, кто позировал авторам шедевров, — в материале РИА Новости.Знаменитая модель КоровинаНа известной картине российского импрессиониста Константина Коровина "В лодке" изображена пара в окружении речных вод и листвы.Сцену мы видим сверху, зритель словно стоит на высоком берегу. Тщательно выписанные фигуры, детали одежды, изумрудная зелень — типичные черты ранней живописи мастера.Место действия — дом в деревне Жуковка, принадлежащий Василию Поленову, учителю и наставнику Коровина.А героиней работы стала Мария Якунчикова, художница и свояченица Василия. Константин не раз рисовал ее — запечатлел в том числе на полотне "За чайным столом".Девушка родилась в семье купцов и меценатов, увлеклась искусством еще в детстве. Участвовала в творческих вечерах Поленова, позже поступила в престижную Академию Жюлиана, выставляла работы на Парижском салоне. Специалисты утверждают, что в девятнадцать лет ее уже считали профессиональным мастером. Постепенно Мария перешла от импрессионизма к модерну.Она была звездой своего времени: критики говорили, что ее работы стали новым словом в русском искусстве. Особенно Якунчикова любила декоративно-прикладное направление, работала в технике выжигания по дереву, которую совмещала с масляной живописью, пробовала майолику и графику.Одну из картин, "Вид из окна старого дома, Введенское", продали на аукционе Christie’s за миллион долларов в 2011 году. Сейчас полотна Якунчиковой хранятся в Третьяковке, Русском музее, музее Поленова.Трагическая судьба дочерей художникаОдна из самых известных работ Пьера Огюста Ренуара — "Ивонна и Кристина Лероль за фортепиано". Она стала знаковой не только для него, но и для импрессионистов.На картине одна девочка играет, а другая переворачивает ноты. Автор аккуратно выписал обстановку: выделяется каждая деталь, в том числе — холсты "Перед гонкой" и "Группа танцоров" Дега, висящие на стене. Цвет и фактура платьев отсылают к романтизму, а атмосфера — к полотнам Вермеера.Героини работы — дочери состоятельного и успешного художника и коллекционера Анри Лероля. Помимо Ренуара, их писали Морис Дени и Эдгар Дега.В их доме на ужинах бывали Клод Дебюсси, Андре Жид, Камилла Клодель и другие знаменитости. Сестры росли, окруженные искусством.Однажды Дега в шутку предложил поженить дочерей Лероля и сыновей Анри Руара, тоже живописца и друга семьи. Братья Руар — Луи и Эжен — казались идеальной партией.В реальности все получилось иначе. Ивонна и Эжен переехали жить в деревню. Супруг растрачивал деньги на технические эксперименты, пока Ивонна пыталась адаптироваться в непривычной роли помещицы. Потом Эжен начал ей изменять, так же как и Луи — Кристине. Последняя родила мужу семерых детей и терпела супружескую неверность.Кристина рано скончалась. Ивонна, овдовев, жила в монастыре, преподавала языки, а в итоге покончила с собой — бросилась в реку.Несмотря на эту закадровую историю, Ренуар сумел увековечить на картине те моменты счастья, которые знали сестры.Страсти прерафаэлитовНе менее драматичный жизненный путь у муз прерафаэлитов. Пожалуй, визитная карточка братства — "Офелия" Джона Эверетта Милле. Позировала для нее, часами лежа неподвижно в ванне с ледяной водой, Элизабет Сиддал.Бледная рыжеволосая девушка из простой многодетной семьи работала модисткой в шляпном магазине. Там ее заметил Уолтер Деверелл, один из членов братства, и предложил стать моделью. Он запечатлел Элизабет в образе Виолы на картине по мотивам пьесы "Двенадцатая ночь".Сиддал стала музой прерафаэлитов и быстро прославилась. К тому же она сама рисовала и писала стихи.В студии Милле девушка встретила Данте Габриэля Россетти, который сразу в нее влюбился. Он видел в ней Беатриче и часто изображал — например, на картинах "Паоло и Франческа да Римини", "Beata Beatrix".Несмотря на это, Россетти вступал в связь с другими женщинами. Одна из них — Джейн Моррис, дочь конюха и прислуги. Она стала Прозерпиной и королевой Гвиневрой на его одноименных полотнах. А также прекрасной Изольдой Уильяма Морриса (после написания картины он сделал ей предложение).Джейн была необразованной, но после обручения начала брать частные уроки, выучила французский и итальянский, освоила фортепиано. Она вошла в высшее общество и, по некоторым теориям, стала прообразом Элизы Дулиттл из пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион".Еще одна возлюбленная Россетти — Фанни Корнфорт, героиня его работ "Святой Грааль" и "Синяя беседка". Девушка из низших социальных слоев шокировала братство неграмотной речью, акцентом и необразованностью. Но живописец испытывал к ней искренние чувства. Когда он овдовел, Фанни переехала к нему в качестве домохозяйки. Сохранилась их трогательная переписка.Творческий фламандецМасштабная картина "Вирсавия у фонтана" Питера Пауля Рубенса поражает не только габаритами (175 на 126 сантиметров), но и мастерством.Сюжетом для нее послужила библейская история про женщину, которую возжелал царь Израиля, из-за этой страсти погиб ее муж. По мнению специалистов, моделью стала вторая супруга художника Елена Форуман. Когда они сочетались браком, мастеру было 53 года, а ей — шестнадцать (ровесница сына Рубенса, Альберта).Девушка была десятым ребенком в состоятельной семье торговца коврами. Впервые живописец изобразил ее в одиннадцатилетнем возрасте на полотне "Воспитание Богородицы". Считается, что художник сделал десятки зарисовок и портретов жены, часто "высокого эротического стиля".При этом некоторые отмечают — хотя Елену и называли красавицей, она не вписывалась в стандарты привлекательности того времени. И точно не была статной обладательницей пышных форм, то есть типом "рубенсовских женщин".Российский РубенсПышнотелых барышень в российском искусстве изображал Борис Кустодиев. Есть даже термин — "кустодиевские красавицы".Как считал мастер, "худые женщины на творчество не вдохновляют".Он написал "Красавицу", "Русскую Венеру" и, конечно, "Купчиху за чаем". Канонический портрет дамы в платье с блюдцем в руке за столом с яствами известен всем.Довольная купчиха вальяжно сидит за столом на террасе своего особняка на фоне провинциального городского пейзажа. Кажется, это иллюстрация к пьесе Островского или фантазия на тему творчества Шагала. Начав набрасывать фон, Кустодиев рассказал супруге о том, что хотел бы написать женщину "пышной и цветущей натуры". И попросил помочь найти модель.Ею стала баронесса Галина Адеркас из древнего дворянского рода из Астрахани. Будучи студенткой медицинского факультета, она жила в одном подъезде с Кустодиевыми.Галина увлекалась музыкой и в советские годы пела в русском хоре Всесоюзного радиокомитета, озвучивала фильмы. Есть сведения, что позже она стала выступать в цирке. Но точно можно сказать — она с гордостью вспоминала о том, что позировала для известного шедевра.Мастер и МариуччаВнебрачный сын помещика, Орест Кипренский известен как талантливый мастер портретного жанра. Еще в студенчестве его отмечали высокими наградами, поездками для обучения за рубеж.В одном из таких путешествий в Риме художник написал картину "Девочка в маковом венке, с гвоздикой в руке (Мариучча)". Ему позировала Анна-Мария Фалькуччи, которую мастер называл Мариуччей. В изображении совмещается портретная и жанровая живопись. Несмотря на юный возраст модели, в ее позе и жестах есть что-то от зрелой женщины. Мать героини вела фривольный образ жизни, а привязавшийся к девочке Кипренский переживал за ее будущее. Перед отъездом он устроил протеже в воспитательный пансион при монастыре.Даже на родине живописец не забывал о Мариучче. Спустя двенадцать лет он вернулся в Италию и обвенчался с ней. Но уехать в Санкт-Петербург они не успели: через несколько месяцев новоиспеченный супруг скончался в Риме. Их дочь Клотильда родилась уже после его смерти — в 1837 году.

https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html

рим

италия

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Анна Нехаева

константин коровин, василий поленов, клод дебюсси, рим, италия, русский музей, питер пауль рубенс, искусство, третьяковская галерея, живопись