08:00 24.10.2022 (обновлено: 08:13 24.10.2022)
Кто изображен на знаменитых картинах: любовь, трагедии и страсти моделей
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетительница рассматривает картину "Ольга Хохлова в мантилье" (1917 год) художника П. Пикассо на выставке "Пикассо & Хохлова" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Знаменитых портретов много, но мы не всегда знаем, кто на них изображен. Иногда за холстом скрывается настоящая детективная история. Прерафаэлиты восхищались красотой дочери конюха, Кустодиев искал купчих среди студенток, а Кипренский определил свою модель в воспитательный пансион. О том, кто позировал авторам шедевров, — в материале РИА Новости.
Знаменитая модель Коровина
На известной картине российского импрессиониста Константина Коровина "В лодке" изображена пара в окружении речных вод и листвы.
Сцену мы видим сверху, зритель словно стоит на высоком берегу. Тщательно выписанные фигуры, детали одежды, изумрудная зелень — типичные черты ранней живописи мастера.
Место действия — дом в деревне Жуковка, принадлежащий Василию Поленову, учителю и наставнику Коровина.
А героиней работы стала Мария Якунчикова, художница и свояченица Василия. Константин не раз рисовал ее — запечатлел в том числе на полотне "За чайным столом".
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в медиабанкРепродукция картины художника Константина Коровина "В лодке"
Репродукция картины художника Константина Коровина "В лодке"
Девушка родилась в семье купцов и меценатов, увлеклась искусством еще в детстве. Участвовала в творческих вечерах Поленова, позже поступила в престижную Академию Жюлиана, выставляла работы на Парижском салоне. Специалисты утверждают, что в девятнадцать лет ее уже считали профессиональным мастером. Постепенно Мария перешла от импрессионизма к модерну.
Она была звездой своего времени: критики говорили, что ее работы стали новым словом в русском искусстве. Особенно Якунчикова любила декоративно-прикладное направление, работала в технике выжигания по дереву, которую совмещала с масляной живописью, пробовала майолику и графику.
Одну из картин, "Вид из окна старого дома, Введенское", продали на аукционе Christie’s за миллион долларов в 2011 году. Сейчас полотна Якунчиковой хранятся в Третьяковке, Русском музее, музее Поленова.
Трагическая судьба дочерей художника
© Public domainРепродукция картины художника Пьера Огюста Ренуара "Ивонна и Кристина Лероль за фортепиано"
Репродукция картины художника Пьера Огюста Ренуара "Ивонна и Кристина Лероль за фортепиано"
Одна из самых известных работ Пьера Огюста Ренуара — "Ивонна и Кристина Лероль за фортепиано". Она стала знаковой не только для него, но и для импрессионистов.
На картине одна девочка играет, а другая переворачивает ноты. Автор аккуратно выписал обстановку: выделяется каждая деталь, в том числе — холсты "Перед гонкой" и "Группа танцоров" Дега, висящие на стене. Цвет и фактура платьев отсылают к романтизму, а атмосфера — к полотнам Вермеера.
Героини работы — дочери состоятельного и успешного художника и коллекционера Анри Лероля. Помимо Ренуара, их писали Морис Дени и Эдгар Дега.
В их доме на ужинах бывали Клод Дебюсси, Андре Жид, Камилла Клодель и другие знаменитости. Сестры росли, окруженные искусством.
Репродукция картины художника Пьера Огюста Ренуара "Автопортрет"
Однажды Дега в шутку предложил поженить дочерей Лероля и сыновей Анри Руара, тоже живописца и друга семьи. Братья Руар — Луи и Эжен — казались идеальной партией.
В реальности все получилось иначе. Ивонна и Эжен переехали жить в деревню. Супруг растрачивал деньги на технические эксперименты, пока Ивонна пыталась адаптироваться в непривычной роли помещицы. Потом Эжен начал ей изменять, так же как и Луи — Кристине. Последняя родила мужу семерых детей и терпела супружескую неверность.
© AFP 2022 / Francois GuillotРепродукция работы фотографа Эдгара Дега "Портрет в зеркале Анри Лероля и двух его дочерей Ивонны и Кристины"
Репродукция работы фотографа Эдгара Дега "Портрет в зеркале Анри Лероля и двух его дочерей Ивонны и Кристины"
Кристина рано скончалась. Ивонна, овдовев, жила в монастыре, преподавала языки, а в итоге покончила с собой — бросилась в реку.
Несмотря на эту закадровую историю, Ренуар сумел увековечить на картине те моменты счастья, которые знали сестры.
Страсти прерафаэлитов
© AFP 2022 / Tim SloanКартина Данте Габриэля Россетти "Джейн Моррис" ("Синее шелковое платье") на выставке в Вашингтоне
Картина Данте Габриэля Россетти "Джейн Моррис" ("Синее шелковое платье") на выставке в Вашингтоне
Не менее драматичный жизненный путь у муз прерафаэлитов. Пожалуй, визитная карточка братства — "Офелия" Джона Эверетта Милле. Позировала для нее, часами лежа неподвижно в ванне с ледяной водой, Элизабет Сиддал.
Бледная рыжеволосая девушка из простой многодетной семьи работала модисткой в шляпном магазине. Там ее заметил Уолтер Деверелл, один из членов братства, и предложил стать моделью. Он запечатлел Элизабет в образе Виолы на картине по мотивам пьесы "Двенадцатая ночь".
Репродукция картины художника Джона Милле "Офелия"
Сиддал стала музой прерафаэлитов и быстро прославилась. К тому же она сама рисовала и писала стихи.
В студии Милле девушка встретила Данте Габриэля Россетти, который сразу в нее влюбился. Он видел в ней Беатриче и часто изображал — например, на картинах "Паоло и Франческа да Римини", "Beata Beatrix".
Фотография Джона Роберта Парсонса "Джейн Моррис" на выставке в Вашингтоне
Несмотря на это, Россетти вступал в связь с другими женщинами. Одна из них — Джейн Моррис, дочь конюха и прислуги. Она стала Прозерпиной и королевой Гвиневрой на его одноименных полотнах. А также прекрасной Изольдой Уильяма Морриса (после написания картины он сделал ей предложение).
Репродукция картины художника Данте Габриэля Россетти "Прозерпина"
Джейн была необразованной, но после обручения начала брать частные уроки, выучила французский и итальянский, освоила фортепиано. Она вошла в высшее общество и, по некоторым теориям, стала прообразом Элизы Дулиттл из пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион".
Еще одна возлюбленная Россетти — Фанни Корнфорт, героиня его работ "Святой Грааль" и "Синяя беседка". Девушка из низших социальных слоев шокировала братство неграмотной речью, акцентом и необразованностью. Но живописец испытывал к ней искренние чувства. Когда он овдовел, Фанни переехала к нему в качестве домохозяйки. Сохранилась их трогательная переписка.
Творческий фламандец
Масштабная картина "Вирсавия у фонтана" Питера Пауля Рубенса поражает не только габаритами (175 на 126 сантиметров), но и мастерством.
Репродукция картины художника Питера Пауля Рубенса "Автопортрет"
Сюжетом для нее послужила библейская история про женщину, которую возжелал царь Израиля, из-за этой страсти погиб ее муж. По мнению специалистов, моделью стала вторая супруга художника Елена Форуман. Когда они сочетались браком, мастеру было 53 года, а ей — шестнадцать (ровесница сына Рубенса, Альберта).
Девушка была десятым ребенком в состоятельной семье торговца коврами. Впервые живописец изобразил ее в одиннадцатилетнем возрасте на полотне "Воспитание Богородицы". Считается, что художник сделал десятки зарисовок и портретов жены, часто "высокого эротического стиля".
Репродукция картины художника Питера Пауля Рубенса "Вирсавия у фонтана"
При этом некоторые отмечают — хотя Елену и называли красавицей, она не вписывалась в стандарты привлекательности того времени. И точно не была статной обладательницей пышных форм, то есть типом "рубенсовских женщин".
Российский Рубенс
Пышнотелых барышень в российском искусстве изображал Борис Кустодиев. Есть даже термин — "кустодиевские красавицы".
Как считал мастер, "худые женщины на творчество не вдохновляют".
Он написал "Красавицу", "Русскую Венеру" и, конечно, "Купчиху за чаем". Канонический портрет дамы в платье с блюдцем в руке за столом с яствами известен всем.
Репродукция картины Бориса Кустодиева "Купчиха за чаем", 1918
Довольная купчиха вальяжно сидит за столом на террасе своего особняка на фоне провинциального городского пейзажа. Кажется, это иллюстрация к пьесе Островского или фантазия на тему творчества Шагала.
Начав набрасывать фон, Кустодиев рассказал супруге о том, что хотел бы написать женщину "пышной и цветущей натуры". И попросил помочь найти модель.
© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в медиабанкРепродукция эскиза Бориса Кустодиева к картине "Купчиха за чаем". Зарисовка с Адеркас
Репродукция эскиза Бориса Кустодиева к картине "Купчиха за чаем". Зарисовка с Адеркас
Ею стала баронесса Галина Адеркас из древнего дворянского рода из Астрахани. Будучи студенткой медицинского факультета, она жила в одном подъезде с Кустодиевыми.
Галина увлекалась музыкой и в советские годы пела в русском хоре Всесоюзного радиокомитета, озвучивала фильмы. Есть сведения, что позже она стала выступать в цирке. Но точно можно сказать — она с гордостью вспоминала о том, что позировала для известного шедевра.
Мастер и Мариучча
Внебрачный сын помещика, Орест Кипренский известен как талантливый мастер портретного жанра. Еще в студенчестве его отмечали высокими наградами, поездками для обучения за рубеж.
© РИА Новости / Алексей Свердлов / Перейти в медиабанкРепродукция картины художника Ореста Кипренского "Автопортрет"
Репродукция картины художника Ореста Кипренского "Автопортрет"
В одном из таких путешествий в Риме художник написал картину "Девочка в маковом венке, с гвоздикой в руке (Мариучча)". Ему позировала Анна-Мария Фалькуччи, которую мастер называл Мариуччей.
В изображении совмещается портретная и жанровая живопись. Несмотря на юный возраст модели, в ее позе и жестах есть что-то от зрелой женщины. Мать героини вела фривольный образ жизни, а привязавшийся к девочке Кипренский переживал за ее будущее. Перед отъездом он устроил протеже в воспитательный пансион при монастыре.
© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в медиабанкРепродукция картины художника Ореста Кипренского "Девочка в маковом венке"
Репродукция картины художника Ореста Кипренского "Девочка в маковом венке"
Даже на родине живописец не забывал о Мариучче. Спустя двенадцать лет он вернулся в Италию и обвенчался с ней. Но уехать в Санкт-Петербург они не успели: через несколько месяцев новоиспеченный супруг скончался в Риме. Их дочь Клотильда родилась уже после его смерти — в 1837 году.