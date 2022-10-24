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Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации - РИА Новости, 24.10.2022
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Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации
Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации - РИА Новости, 24.10.2022
Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации
Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации, им вместо Николая Жирнова стал генерал-полковник Сергей Попко, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:37
2022-10-24T17:37
в мире
владимир зеленский
украина
ирак
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации, им вместо Николая Жирнова стал генерал-полковник Сергей Попко, сообщили в понедельник в офисе Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации. На этом посту он заменил Николая Жирнова. Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.По информации офиса Зеленского, Попко в 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии. После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях, служил в Ираке. В 2016-2019 годах занимал должность командующего сухопутных войск вооруженных сил Украины.
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в мире, владимир зеленский, украина, ирак, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Ирак, Вооруженные силы Украины
17:37 24.10.2022
 
Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

Зеленский назначил генерала-полковника Попко главой Киевской военной администрации

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации, им вместо Николая Жирнова стал генерал-полковник Сергей Попко, сообщили в понедельник в офисе Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации. На этом посту он заменил Николая Жирнова. Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
По информации офиса Зеленского, Попко в 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии. После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях, служил в Ираке. В 2016-2019 годах занимал должность командующего сухопутных войск вооруженных сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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