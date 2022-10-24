https://ria.ru/20221024/kiev-1826347028.html

Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации - РИА Новости, 24.10.2022

Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации, им вместо Николая Жирнова стал генерал-полковник Сергей Попко, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:37

2022-10-24T17:37

2022-10-24T17:37

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации, им вместо Николая Жирнова стал генерал-полковник Сергей Попко, сообщили в понедельник в офисе Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации. На этом посту он заменил Николая Жирнова. Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.По информации офиса Зеленского, Попко в 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии. После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях, служил в Ираке. В 2016-2019 годах занимал должность командующего сухопутных войск вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818448848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, ирак, вооруженные силы украины