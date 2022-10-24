https://ria.ru/20221024/kiev-1826213676.html
В Киеве начали отопительный сезон
В Киеве начали отопительный сезон - РИА Новости, 24.10.2022
В Киеве начали отопительный сезон
На фоне ситуации с отключением электричества в Киеве запустили централизованное отопление, порядка 30% жилых домов уже с теплом, сообщил зампредседателя... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:36
2022-10-24T11:36
2022-10-24T11:36
в мире
юрий витренко
киев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На фоне ситуации с отключением электричества в Киеве запустили централизованное отопление, порядка 30% жилых домов уже с теплом, сообщил зампредседателя Киевского горсовета (КГГА) Петр Пантелеев."Сейчас к централизованному отоплению уже подключено около 30% домов. Другие абоненты получат тепло уже в течение недели", - приводит слова Пантелеева во время телемарафона телеканал 24tv.ua.Он отметил, что подключение к централизованному отоплению положительно влияет на экономию электроэнергии, поскольку население перестает пользоваться обогревателями, что уменьшает нагрузку на энергосистему. По его словам, службы в этом сезоне ориентируются на показатели температуры прошлого года, серьезных отклонений, как и резких, не должно быть.Днями ранее глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в области начали выключать свет из-за повышенного потребления электричества. Он призвал население области максимально экономно потреблять электроэнергию, попросил не включать ни один из электроприборов.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.
https://ria.ru/20221024/rovno-1826168075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юрий витренко, киев, нафтогаз украины
В мире, Юрий Витренко, Киев, Нафтогаз Украины
В Киеве начали отопительный сезон
В Киеве начали отопительный сезон, тепло дали в треть жилых домов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
На фоне ситуации с отключением электричества в Киеве запустили централизованное отопление, порядка 30% жилых домов уже с теплом, сообщил
зампредседателя Киевского горсовета (КГГА) Петр Пантелеев.
"Сейчас к централизованному отоплению уже подключено около 30% домов. Другие абоненты получат тепло уже в течение недели", - приводит слова Пантелеева во время телемарафона телеканал 24tv.ua.
Он отметил, что подключение к централизованному отоплению положительно влияет на экономию электроэнергии, поскольку население перестает пользоваться обогревателями, что уменьшает нагрузку на энергосистему. По его словам, службы в этом сезоне ориентируются на показатели температуры прошлого года, серьезных отклонений, как и резких, не должно быть.
"Это на сегодняшний день чрезвычайно важно. В этом был замысел. Постепенно подключаем дома к централизованному отоплению, на это нужно определенное время", – добавил он.
Днями ранее глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в области начали выключать свет из-за повышенного потребления электричества. Он призвал население области максимально экономно потреблять электроэнергию, попросил не включать ни один из электроприборов.
Ранее глава "Нафтогаза Украины
" Юрий Витренко
посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.