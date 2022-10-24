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Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор - РИА Новости, 24.10.2022
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Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор
Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор - РИА Новости, 24.10.2022
Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор
Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:06
2022-10-24T14:19
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
безопасность
кибербезопасность
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."25 тысяч, даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы", - сказал Чернышенко.Чернышенко также добавил, что "эта борьба будет продолжаться всегда – против нас воюют кибервойска всех недружественных стран". По его словам, важно, что по поручению президента РФ организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. "Мы продолжаем эффективно обороняться", - отметил вице-премьер.
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дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, безопасность, кибербезопасность
Дмитрий Чернышенко, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Кибербезопасность
14:06 24.10.2022 (обновлено: 14:19 24.10.2022)
 
Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор

Чернышенко на встрече с Путиным заявил о росте кибератак на 80%, целью стал госсектор

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Конечно, информационная безопасность стоит во главе угла, потому что на 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию. Причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор", - сказал он.
"25 тысяч, даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы", - сказал Чернышенко.
Чернышенко также добавил, что "эта борьба будет продолжаться всегда – против нас воюют кибервойска всех недружественных стран". По его словам, важно, что по поручению президента РФ организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. "Мы продолжаем эффективно обороняться", - отметил вице-премьер.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:14
Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ
 
Дмитрий ЧернышенкоРоссияВладимир ПутинБезопасностьКибербезопасность
 
 
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