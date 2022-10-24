https://ria.ru/20221024/kiberataki-1826267796.html

Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор

Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор - РИА Новости, 24.10.2022

Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор

Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:06

2022-10-24T14:06

2022-10-24T14:19

дмитрий чернышенко

россия

владимир путин

безопасность

кибербезопасность

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."25 тысяч, даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы", - сказал Чернышенко.Чернышенко также добавил, что "эта борьба будет продолжаться всегда – против нас воюют кибервойска всех недружественных стран". По его словам, важно, что по поручению президента РФ организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. "Мы продолжаем эффективно обороняться", - отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20221010/khakery-1822934714.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, безопасность, кибербезопасность