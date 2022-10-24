https://ria.ru/20221024/kiberataki-1826267796.html
Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор
Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор - РИА Новости, 24.10.2022
Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор
Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:06
2022-10-24T14:06
2022-10-24T14:19
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
безопасность
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820361684_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_eb93e0133cc07e728831a378d3353159.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."25 тысяч, даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы", - сказал Чернышенко.Чернышенко также добавил, что "эта борьба будет продолжаться всегда – против нас воюют кибервойска всех недружественных стран". По его словам, важно, что по поручению президента РФ организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. "Мы продолжаем эффективно обороняться", - отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20221010/khakery-1822934714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820361684_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_2de61955efc9c9515bc090edd547ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, безопасность, кибербезопасность
Дмитрий Чернышенко, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Кибербезопасность
14:06 24.10.2022 (обновлено: 14:19 24.10.2022)
Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор
Чернышенко на встрече с Путиным заявил о росте кибератак на 80%, целью стал госсектор
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Конечно, информационная безопасность стоит во главе угла, потому что на 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию. Причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор", - сказал он.
"25 тысяч, даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы", - сказал Чернышенко.
Чернышенко также добавил, что "эта борьба будет продолжаться всегда – против нас воюют кибервойска всех недружественных стран". По его словам, важно, что по поручению президента РФ организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. "Мы продолжаем эффективно обороняться", - отметил вице-премьер.