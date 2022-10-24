https://ria.ru/20221024/khirosima-1826218788.html

Нарышкин посетовал, что никто не осудил США за Хиросиму и Нагасаки

Нарышкин посетовал, что никто не осудил США за Хиросиму и Нагасаки - РИА Новости, 24.10.2022

Нарышкин посетовал, что никто не осудил США за Хиросиму и Нагасаки

Если бы человечество в свое время вынесло бы справедливый приговор политическому и военному руководству США, принявшему решение об атомных бомбардировках... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:56

2022-10-24T11:56

2022-10-24T11:56

в мире

сша

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сергей нарышкин

япония

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Если бы человечество в свое время вынесло бы справедливый приговор политическому и военному руководству США, принявшему решение об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, то мир получил бы надежную "антиядерную прививку", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Рассуждая о большой ядерной проблеме, стоит, конечно, вспомнить и выучить все уроки. А они начались еще раньше, чем Карибский кризис - на 17 лет", - сказал Нарышкин журналистам.Речь идет об атомных бомбардировках США японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, пояснил он. "Это военное преступление, преступление против человечности осталось безнаказанным. Если б тогда человечество вынесло справедливый приговор в отношении политического и военного руководства Соединенных Штатов Америки, то, я уверен, человечество получило бы очень надежную прививку от "ядерной болезни", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820662491.html

сша

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

россия

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Кирилл Волков

в мире, сша, хиросима (префектура), нагасаки (город), сергей нарышкин, япония, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)