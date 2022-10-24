https://ria.ru/20221024/khirosima-1826218788.html
Нарышкин посетовал, что никто не осудил США за Хиросиму и Нагасаки
Нарышкин посетовал, что никто не осудил США за Хиросиму и Нагасаки - РИА Новости, 24.10.2022
Нарышкин посетовал, что никто не осудил США за Хиросиму и Нагасаки
Если бы человечество в свое время вынесло бы справедливый приговор политическому и военному руководству США, принявшему решение об атомных бомбардировках... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:56
2022-10-24T11:56
2022-10-24T11:56
в мире
сша
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сергей нарышкин
япония
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Если бы человечество в свое время вынесло бы справедливый приговор политическому и военному руководству США, принявшему решение об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, то мир получил бы надежную "антиядерную прививку", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Рассуждая о большой ядерной проблеме, стоит, конечно, вспомнить и выучить все уроки. А они начались еще раньше, чем Карибский кризис - на 17 лет", - сказал Нарышкин журналистам.Речь идет об атомных бомбардировках США японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, пояснил он. "Это военное преступление, преступление против человечности осталось безнаказанным. Если б тогда человечество вынесло справедливый приговор в отношении политического и военного руководства Соединенных Штатов Америки, то, я уверен, человечество получило бы очень надежную прививку от "ядерной болезни", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820662491.html
сша
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хиросима (префектура), нагасаки (город), сергей нарышкин, япония, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Сергей Нарышкин, Япония, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин посетовал, что никто не осудил США за Хиросиму и Нагасаки
Нарышкин посетовал, что бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки остались безнаказанными
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Если бы человечество в свое время вынесло бы справедливый приговор политическому и военному руководству США, принявшему решение об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, то мир получил бы надежную "антиядерную прививку", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Рассуждая о большой ядерной проблеме, стоит, конечно, вспомнить и выучить все уроки. А они начались еще раньше, чем Карибский кризис - на 17 лет", - сказал Нарышкин журналистам.
Речь идет об атомных бомбардировках США японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, пояснил он. "Это военное преступление, преступление против человечности осталось безнаказанным. Если б тогда человечество вынесло справедливый приговор в отношении политического и военного руководства Соединенных Штатов Америки, то, я уверен, человечество получило бы очень надежную прививку от "ядерной болезни", - подчеркнул Нарышкин.