https://ria.ru/20221024/keshbek-1826372243.html

В Госдуме ищут возможность сохранения детского туристического кешбэка

В Госдуме ищут возможность сохранения детского туристического кешбэка - РИА Новости, 24.10.2022

В Госдуме ищут возможность сохранения детского туристического кешбэка

В Госдуме предлагают перераспределить бюджет на разработку механизма детского туристического кешбэка, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:09

2022-10-24T19:09

2022-10-24T19:09

туризм

сангаджи тарбаев

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Госдуме предлагают перераспределить бюджет на разработку механизма детского туристического кешбэка, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев."Мы работаем над бюджетом. В частности, внутри Госдумы идет обсуждение, и мы всем комитетом настаиваем, чтобы появился у нас такой механизм, как детский кешбэк, по крайней мере, которого сейчас в бюджете нет", - заявилПо словам Тарбаева, депутаты работают над новыми законопроектами и ищут "возможности для перераспределения в рамках государственных программ на эти нужды денег"."У нас сейчас в разработке несколько законопроектов. В частности, законопроект о курортном сборе. Также мы ждем закон о гостевых домах", - добавил он.Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.

https://ria.ru/20221024/dagestan-1825443552.html

https://ria.ru/20221024/turisty-1826289906.html

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сангаджи тарбаев, госдума рф, туризм, новости - туризм