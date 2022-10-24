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В Госдуме ищут возможность сохранения детского туристического кешбэка
В Госдуме ищут возможность сохранения детского туристического кешбэка - РИА Новости, 24.10.2022
В Госдуме ищут возможность сохранения детского туристического кешбэка
В Госдуме предлагают перераспределить бюджет на разработку механизма детского туристического кешбэка, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:09
2022-10-24T19:09
2022-10-24T19:09
туризм
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Госдуме предлагают перераспределить бюджет на разработку механизма детского туристического кешбэка, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев."Мы работаем над бюджетом. В частности, внутри Госдумы идет обсуждение, и мы всем комитетом настаиваем, чтобы появился у нас такой механизм, как детский кешбэк, по крайней мере, которого сейчас в бюджете нет", - заявилПо словам Тарбаева, депутаты работают над новыми законопроектами и ищут "возможности для перераспределения в рамках государственных программ на эти нужды денег"."У нас сейчас в разработке несколько законопроектов. В частности, законопроект о курортном сборе. Также мы ждем закон о гостевых домах", - добавил он.Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.
https://ria.ru/20221024/dagestan-1825443552.html
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сангаджи тарбаев, госдума рф, туризм, новости - туризм
Туризм, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ, Туризм, Новости - Туризм
В Госдуме ищут возможность сохранения детского туристического кешбэка
Тарбаев: в Госдуме ищут средства для развития программ детского туристического кешбэка
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Госдуме предлагают перераспределить бюджет на разработку механизма детского туристического кешбэка, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
"Мы работаем над бюджетом. В частности, внутри Госдумы идет обсуждение, и мы всем комитетом настаиваем, чтобы появился у нас такой механизм, как детский кешбэк, по крайней мере, которого сейчас в бюджете нет", - заявил
По словам Тарбаева, депутаты работают над новыми законопроектами и ищут "возможности для перераспределения в рамках государственных программ на эти нужды денег".
"У нас сейчас в разработке несколько законопроектов. В частности, законопроект о курортном сборе. Также мы ждем закон о гостевых домах", - добавил он.
Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.