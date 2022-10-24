15:44 24.10.2022 (обновлено: 15:54 24.10.2022)
Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили
Welt: эко-активистов, обливших картину Моне картофельным пюре, освободили, сообщили СМИ
© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Эко-активистов - девушку и молодого человека,- обливших накануне картину Моне в Потсдаме картофельным пюре, освободили, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на заявление правоохранителей.
Оба молодых человека были освобождены из-под стражи в воскресенье после допроса в полицейском участке, отметило издание, ссылаясь на представителя Западного полицейского управления. При этом уточняется, что они продолжают находиться под следствием за порчу имущества и незаконное проникновение. Девушку и молодого человека обвиняют в том, что в воскресенье днем они облили картину желтой жидкостью, пояснила представитель полиции.
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Пресс-секретарь музея также уточнила, что в инциденте участвовали в общей сложности четыре человека.
Ранее сообщалось, что представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Участники акции - девушка и молодой человек, затем приклеили себя к стене под полотном, после чего девушка стала выкрикивать объяснения своего поступка присутствовавшим в музее, видео с инцидентом выложили сами активисты в своем аккаунте в Twitter.