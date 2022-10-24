https://ria.ru/20221024/kartina-1826312012.html

Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили

Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили - РИА Новости, 24.10.2022

Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили

Эко-активистов - девушку и молодого человека,- обливших накануне картину Моне в Потсдаме картофельным пюре, освободили, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:44

2022-10-24T15:44

2022-10-24T15:54

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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Эко-активистов - девушку и молодого человека,- обливших накануне картину Моне в Потсдаме картофельным пюре, освободили, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на заявление правоохранителей.Оба молодых человека были освобождены из-под стражи в воскресенье после допроса в полицейском участке, отметило издание, ссылаясь на представителя Западного полицейского управления. При этом уточняется, что они продолжают находиться под следствием за порчу имущества и незаконное проникновение. Девушку и молодого человека обвиняют в том, что в воскресенье днем они облили картину желтой жидкостью, пояснила представитель полиции.Пресс-секретарь музея также уточнила, что в инциденте участвовали в общей сложности четыре человека.Ранее сообщалось, что представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Участники акции - девушка и молодой человек, затем приклеили себя к стене под полотном, после чего девушка стала выкрикивать объяснения своего поступка присутствовавшим в музее, видео с инцидентом выложили сами активисты в своем аккаунте в Twitter.

https://ria.ru/20221015/kartina-1824257863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, клод моне, потсдам, новости культуры