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Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили - РИА Новости, 24.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221024/kartina-1826312012.html
Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили
Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили - РИА Новости, 24.10.2022
Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили
Эко-активистов - девушку и молодого человека,- обливших накануне картину Моне в Потсдаме картофельным пюре, освободили, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:44
2022-10-24T15:54
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Эко-активистов - девушку и молодого человека,- обливших накануне картину Моне в Потсдаме картофельным пюре, освободили, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на заявление правоохранителей.Оба молодых человека были освобождены из-под стражи в воскресенье после допроса в полицейском участке, отметило издание, ссылаясь на представителя Западного полицейского управления. При этом уточняется, что они продолжают находиться под следствием за порчу имущества и незаконное проникновение. Девушку и молодого человека обвиняют в том, что в воскресенье днем они облили картину желтой жидкостью, пояснила представитель полиции.Пресс-секретарь музея также уточнила, что в инциденте участвовали в общей сложности четыре человека.Ранее сообщалось, что представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Участники акции - девушка и молодой человек, затем приклеили себя к стене под полотном, после чего девушка стала выкрикивать объяснения своего поступка присутствовавшим в музее, видео с инцидентом выложили сами активисты в своем аккаунте в Twitter.
https://ria.ru/20221015/kartina-1824257863.html
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в мире, клод моне, потсдам, новости культуры
В мире, Клод Моне, Потсдам, Культура, Новости культуры
15:44 24.10.2022 (обновлено: 15:54 24.10.2022)
 
Эко-активистов, обливших картину Моне пюре, освободили

Welt: эко-активистов, обливших картину Моне картофельным пюре, освободили, сообщили СМИ

© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции в Германии
Автомобиль полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Эко-активистов - девушку и молодого человека,- обливших накануне картину Моне в Потсдаме картофельным пюре, освободили, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на заявление правоохранителей.
Оба молодых человека были освобождены из-под стражи в воскресенье после допроса в полицейском участке, отметило издание, ссылаясь на представителя Западного полицейского управления. При этом уточняется, что они продолжают находиться под следствием за порчу имущества и незаконное проникновение. Девушку и молодого человека обвиняют в том, что в воскресенье днем они облили картину желтой жидкостью, пояснила представитель полиции.
Акт вандализма в Национальной галерее Лондона. Экоактивисты облили Подсолнухи Ван Гога - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 12:10
Двух активисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога
Пресс-секретарь музея также уточнила, что в инциденте участвовали в общей сложности четыре человека.
Ранее сообщалось, что представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Участники акции - девушка и молодой человек, затем приклеили себя к стене под полотном, после чего девушка стала выкрикивать объяснения своего поступка присутствовавшим в музее, видео с инцидентом выложили сами активисты в своем аккаунте в Twitter.
Участники движения Letzte Generation у полотна Клода Моне, залитого картофельным пюре - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 20:15Культура
Эко-активисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме
 
КультураВ миреКлод МонеПотсдамНовости культуры
 
 
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