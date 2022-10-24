https://ria.ru/20221024/kanikuly-1826200097.html

В школах Херсонской области продлили каникулы

В школах Херсонской области продлили каникулы - РИА Новости, 24.10.2022

В школах Херсонской области продлили каникулы

Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлены до 3 ноября включительно, сообщило министерство образования региона. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:09

2022-10-24T11:09

2022-10-24T11:09

образование - общество

херсонская область

сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлены до 3 ноября включительно, сообщило министерство образования региона."Согласно приказу № 377 от 17.10.2022 каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования Херсонской области продлены с 26 октября по 3 ноября (включительно)", - говорится в сообщении ведомства.Продление каникул связано с нестабильной ситуацией в регионе, а также необходимо для выравнивания учебных планов, говорится в сообщении.Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В своем видеообращении министр отметил, что "это ненадолго".Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

https://ria.ru/20221024/teroborona-1826167944.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, херсонская область , сергей кравцов