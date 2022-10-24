https://ria.ru/20221024/kanikuly-1826200097.html
В школах Херсонской области продлили каникулы
В школах Херсонской области продлили каникулы - РИА Новости, 24.10.2022
В школах Херсонской области продлили каникулы
Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлены до 3 ноября включительно, сообщило министерство образования региона. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:09
2022-10-24T11:09
2022-10-24T11:09
образование - общество
херсонская область
сергей кравцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлены до 3 ноября включительно, сообщило министерство образования региона."Согласно приказу № 377 от 17.10.2022 каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования Херсонской области продлены с 26 октября по 3 ноября (включительно)", - говорится в сообщении ведомства.Продление каникул связано с нестабильной ситуацией в регионе, а также необходимо для выравнивания учебных планов, говорится в сообщении.Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В своем видеообращении министр отметил, что "это ненадолго".Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
https://ria.ru/20221024/teroborona-1826167944.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, херсонская область , сергей кравцов
Образование - Общество, Херсонская область , Сергей Кравцов
В школах Херсонской области продлили каникулы
В школах Херсонской области каникулы продлили до 3 ноября включительно