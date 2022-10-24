Рейтинг@Mail.ru
В школах Херсонской области продлили каникулы - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/kanikuly-1826200097.html
В школах Херсонской области продлили каникулы
В школах Херсонской области продлили каникулы - РИА Новости, 24.10.2022
В школах Херсонской области продлили каникулы
Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлены до 3 ноября включительно, сообщило министерство образования региона. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:09
2022-10-24T11:09
образование - общество
херсонская область
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813704684_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_83a819714da1cf0ee10ef1be4a64a79f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлены до 3 ноября включительно, сообщило министерство образования региона."Согласно приказу № 377 от 17.10.2022 каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования Херсонской области продлены с 26 октября по 3 ноября (включительно)", - говорится в сообщении ведомства.Продление каникул связано с нестабильной ситуацией в регионе, а также необходимо для выравнивания учебных планов, говорится в сообщении.Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В своем видеообращении министр отметил, что "это ненадолго".Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
https://ria.ru/20221024/teroborona-1826167944.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813704684_475:356:2730:2048_1920x0_80_0_0_768b04e5082130c50973a03c27e7a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, херсонская область , сергей кравцов
Образование - Общество, Херсонская область , Сергей Кравцов
11:09 24.10.2022
 
В школах Херсонской области продлили каникулы

В школах Херсонской области каникулы продлили до 3 ноября включительно

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлены до 3 ноября включительно, сообщило министерство образования региона.
"Согласно приказу № 377 от 17.10.2022 каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования Херсонской области продлены с 26 октября по 3 ноября (включительно)", - говорится в сообщении ведомства.
Продление каникул связано с нестабильной ситуацией в регионе, а также необходимо для выравнивания учебных планов, говорится в сообщении.
Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В своем видеообращении министр отметил, что "это ненадолго".
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:01Специальная военная операция на Украине
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
 
Образование - ОбществоХерсонская областьСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала