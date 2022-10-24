https://ria.ru/20221024/kakhovka-1826220522.html

Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет

Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет - РИА Новости, 24.10.2022

Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет

Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:00

2022-10-24T12:00

2022-10-24T13:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

сергей суровикин

новая каховка

херсонская область

россия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости глава горадминистрации Владимир Леонтьев, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.Власти отмечают, что ВСУ практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. По словам Леонтьева, в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.Россия также распространила в ООН призыв не допустить разрушения дамбы гидроэлектростанции, что приведет к гибели тысяч людей. В свою очередь, командующий группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.На Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы минимизировать возможные последствия.

https://ria.ru/20221022/ges-1825877356.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, в мире, владимир леонтьев (новая каховка), сергей суровикин, новая каховка, херсонская область , россия, оон