12:00 24.10.2022 (обновлено: 13:28 24.10.2022)
Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет
Три ракеты ВСУ попали в Каховскую гидроэлектростанцию, критических разрушений нет
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости глава горадминистрации Владимир Леонтьев, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.
Власти отмечают, что ВСУ практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. По словам Леонтьева, в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.
Россия также распространила в ООН призыв не допустить разрушения дамбы гидроэлектростанции, что приведет к гибели тысяч людей. В свою очередь, командующий группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
На Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы минимизировать возможные последствия.
22 октября, 11:57Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС