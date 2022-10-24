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Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/kakhovka-1826220522.html
Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет
Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет - РИА Новости, 24.10.2022
Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет
Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:00
2022-10-24T13:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
сергей суровикин
новая каховка
херсонская область
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости глава горадминистрации Владимир Леонтьев, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.Власти отмечают, что ВСУ практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. По словам Леонтьева, в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.Россия также распространила в ООН призыв не допустить разрушения дамбы гидроэлектростанции, что приведет к гибели тысяч людей. В свою очередь, командующий группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.На Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы минимизировать возможные последствия.
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новая каховка
херсонская область
россия
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вооруженные силы украины, в мире, владимир леонтьев (новая каховка), сергей суровикин, новая каховка, херсонская область , россия, оон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Сергей Суровикин, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, ООН
12:00 24.10.2022 (обновлено: 13:28 24.10.2022)
 
Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет

Три ракеты ВСУ попали в Каховскую гидроэлектростанцию, критических разрушений нет

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости глава горадминистрации Владимир Леонтьев, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.
Власти отмечают, что ВСУ практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. По словам Леонтьева, в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.
Россия также распространила в ООН призыв не допустить разрушения дамбы гидроэлектростанции, что приведет к гибели тысяч людей. В свою очередь, командующий группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
На Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы минимизировать возможные последствия.
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 11:57
Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Сергей СуровикинНовая КаховкаХерсонская областьРоссияООН
 
 
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