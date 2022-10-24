https://ria.ru/20221024/iturup-1826165700.html

Спасатели ищут на Курилах группу туристов

Спасатели ищут на Курилах группу туристов - РИА Новости, 24.10.2022

Спасатели ищут на Курилах группу туристов

Операция по поиску группы туристов, обратившейся за помощью к спасателям, проводится в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, сообщает в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:33

2022-10-24T08:33

2022-10-24T08:33

туризм

итуруп

россия

сахалинская область

курильские острова

новости - туризм

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Операция по поиску группы туристов, обратившейся за помощью к спасателям, проводится в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Сахалинской области.По информации пресс-службы, сообщение о том, что у трёх участников зарегистрированной туристической группы появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры, поступило в ведомство в субботу. Однако по погодным условиям спасатели не смогли использовать вертолет, поэтому на поиски было решено отправиться морем."В 11.00 (03.00 мск) 24 октября группа спасителей в составе шести человек на катере "Кальмар" высадилась на побережье для дальнейшего следования в район поиска туристов в пешем порядке. Ориентировочное расстояние по пересеченной местности составляет около 10 километров. Выход на связь будет организован каждые три часа", - говорится в сообщении ведомства.Пресс-служба регионального главка МЧС уточнила, что группа состоит из четырех человек, маршрут протяжённостью 60 километров пролегает через район мыса Конакова, бухты Исоя и Любава и подножье вулкана Баранского. Сотовая связь в данном районе отсутствует.Вулкан Баранского расположен в центральной части острова Итуруп на высоте 1132 метра. На нем было зафиксировано несколько извержений, последнее - в 1951 году. Вулкан находится в 22 километрах юго-восточнее райцентра Курильского района - города Курильска.

https://ria.ru/20221022/rossiyanin-1825966527.html

итуруп

россия

сахалинская область

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итуруп, россия, сахалинская область, курильские острова, новости - туризм